2017司改國是會議推法庭直播？林智群轟黃國昌話都講一半

民眾黨立委黃國昌等人推動「法庭直播」，引起法界憂心法院恐淪為「流量秀場」。（資料照）

2025/06/10 08:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌等人提出法院組織法部分條文修正草案，將法庭直播納入，引發法界反彈，針對黃國昌稱是2017年司改國是會議做出的決議，律師林智群發文反駁，強調當時司法改革會議結論主張「逐步」開放法庭直播，且此結論遭到法官協會、檢察官協會跟一些學者專家都表達反對，他也批評「民眾黨最讓人討厭的，就是話都講一半，永遠都在帶風向」。

民眾黨立委黃國昌等人提出法院組織法部分條文修正草案，推動「法庭直播」，引起法界人士憂心，法院恐淪為「流量秀場」。黃國昌昨日又稱，2017年站出來推法庭直播的人是誰？不就是主持司改國是會議的前總統蔡英文嗎？這是當年許多司法團體和公民團體共同討論做成的決議。

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司法院官員昨對此回應，指黃國昌有所誤解，強調當年分組會議並未確定推動法庭直播，且分組會議並非當時總統蔡英文主持，與她無關。且大多數法界人士對憲法法庭以直播方式認為可行，具有共識，但對於一、二審的事實審採法庭直播方式，認為並不適合，故未推行。

林智群在臉書也發文反駁黃國昌，對於黃國昌稱，應推法庭直播，是司法改革會議結論主張「逐步」開放法庭直播。林智群強調「關鍵字：逐步。不是全部！」、「而且那個結論，當時法官協會、檢察官協會跟一些學者專家都反對的，後來就是因為沒共識，才沒強推，只開放憲法法庭直播」。

林智群也批評，「小草支持法庭直播的理由是：美國也有法庭直播，但美國只有少數案件有法庭直播，他們就不講了」、「民眾黨最讓人討厭的，就是話都講一半，永遠都在帶風向，這樣才能一直有版面，至於司法是否公正？司法是否透明？根本不是他們關心的！」

林智群也質疑，「目前是有開放憲法法庭直播，小草看了憲法法庭直播之後，有因此相信司法公正嗎？有因此增加憲法知識嗎？」、「結果小草看了黃國昌在憲法法庭偷看iPad、被大法官慘電之後，還是覺得黃國昌很神、大法官很綠，這樣就是有增進憲法知識嗎？」

林智群表示，「小草看了憲法法庭直播，還是一直靠杯憲法法庭不公平，那小草一直要求直播，到底要幹嘛？不相信司法的小草看了直播，還是不會相信司法啊！那民眾黨怎麼會主張法庭直播可以增進人民對司法的信賴？你們的支持者小草看了直播的反應，根本不是這一回事啊！」

林智群強調，「人家一般民眾上法院能夠倒楣了，還要直播給你看啊？除了滿足你們這些無聊者的好奇心之外，對這些當事人有什麼好處？」，他在文末也諷刺「你以為常看包青天就會可以變包公啊？」

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