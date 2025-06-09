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    陳佩琪PO文「柯文哲當上總統...」 網諷：有夢最美

    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    2025/06/09 23:42

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城、政治獻金假帳等弊案遭起訴、羈押禁見，其妻子陳佩琪時常在臉書發文替丈夫喊冤，8日才稱柯文哲曾私下立誓要「打倒綠共邪惡政權、拯救台灣」，今天（9日）又寫了一篇長文分享柯文哲曾對她說過的話，提到柯文哲描繪起自己若成功當上總統的光景，讓大批網友嘲諷「整天只會做白日夢」、「有夢最美」。

    至今持續主張丈夫柯文哲被民進黨迫害、司法打壓的陳佩琪，9日在臉書發文回憶柯文哲過去當台北市長時常帶著她參加公益活動，「先生特別要我著重在兒童和婦女議題上，這幾年台灣少子化問題嚴重，他說據他和社會局、民政局研究觀察的結果，做出以下的結論：『東方人觀念通常是要結婚後才考慮生小孩』，所以他要局處首長研議方案，鼓勵年輕人走入婚姻，市府再把年輕夫妻家庭的支撐架構建立好（例如社宅和托嬰、托幼等），這樣少子化問題才會有救。」

    談論少子化後，陳佩琪話題一轉，稱柯文哲曾說「將來當上總統了，兒子能去美國工作生小孩，自己帶著太太親手做的無糖餅乾到總統府上班，是多麼愉快的事情」。再喊話總統賴清德：「我的先生至今仍因台灣司法之不公而被關押在大牢中……賴總統可以幫我問問您任命的法務部長嗎，為什麼通過京華城容積率的都委會成員都沒事，只有不知情、尊重專業，當時忙著疫情的市長有事？台灣的司法為什麼會離譜到明目張膽、構陷人入罪到這麼無恥的程度？」

    臉書粉專「Mr.柯學先生」9日晚間分享陳佩琪提到柯文哲描繪自己當上總統的光景，引來上千名網友吐槽，「整天只會做白日夢」、「她到底有多想當第一夫人啦？」、「整天只想著做總統、做第一夫人……可悲啊」、「我原本預計去年中了威力彩頭獎就可以辭職了」、「又再幻想了」、「真的……有夢最美」、「滿腦子總統跟總統夫人的夢」、「認清事實很困難？」、「夢裡什麼都有啦！」

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