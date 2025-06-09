法國國民議會友台小組主席訪台 籲民主國家齊心支持台灣

法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（左）昨起率團訪台，今日會晤我國外交部長林佳龍。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/06/09 20:38

〔記者黃靖媗／台北報導〕法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）昨起率團訪台，今日會晤我國外交部長林佳龍。帕媞斯黛表示，中國對台灣的威脅不僅影響區域，更攸關全球利益，民主國家應齊心支持台灣。

林佳龍指出，帕媞斯黛是台灣的老朋友，曾多次訪問台灣，去年並代表法國國會率慶賀團出席總統賴清德就職典禮，長期在法國國會推動友台提案，包括支持台灣參與國際組織，更在法國「七年建軍法案」中納入「捍衛台海自由航行權」內容，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前於香格里拉對話中，也公開表達對印太及台海和平的關注。

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林佳龍強調，台法雙邊不僅在價值外交上理念契合，在科技與文化等領域交流也越來越緊密，近期鴻海宣布將與法國國防產業大廠泰雷茲（Thales）等設立合資公司，投入半導體先進封裝領域，他樂見雙方在高科技及經貿領域深化合作，為彼此共創繁榮，也期待成功經驗拓展到文化、教育等層面。

林佳龍表示，文化交流也是台法關係的重要基石，外交部與文化部合作推動「2025 歐洲台灣文化年」，國立故宮博物院精選百件珍品，將前往法國巴黎布朗利博物館（Musée du quai Branly）展出，藉由文化的力量深化兩國人民的理解與情感連結，為台法關係注入新的發展動能。

林佳龍與帕媞斯黛也進一步交換對國際情勢的看法，雙方一致認為，民主陣營應更堅定團結，共同守護彼此珍視的價值。

帕媞斯黛表示，中國對台灣的威脅不僅影響區域，更攸關全球利益，民主國家應齊心支持台灣，她也高呼「台法友誼，萬歲」。

林佳龍最後強調，近年台法在共享的自由與民主價值之上持續深化雙方合作和情誼，民主夥伴的每一次來訪，都是對台灣的支持與肯定，台灣將繼續和世界同行，守護自由和民主，為全球經濟繁榮作出貢獻。

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