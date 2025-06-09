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    藍白組「黨外」在野大聯盟遭網轟 楊斯棓：這群人沒資格！

    鄭麗文力邀蕭旭岑、館長、區桂芝等人要成立「黨外在野大聯盟」反對大罷免。（資料照，本報合成）

    鄭麗文力邀蕭旭岑、館長、區桂芝等人要成立「黨外在野大聯盟」反對大罷免。（資料照，本報合成）

    2025/06/09 22:57

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委鄭麗文力邀馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝等人，要成立「黨外在野大聯盟」反對大罷免。消息一出引發外界熱議，大批網友痛批藍白剽竊「黨外」一詞是「東施效顰」；作家楊斯棓也直言，這群人根本無權篡奪「黨外」這一稱號！

    鄭麗文邀請蕭旭岑、前交通部長葉匡時、前行政院發言人孫立群等馬政府時期官員，以及區桂芝、館長、前立委郭正亮、學者馮建三、廖元豪、施正鋒等人，預計於本月1日宣布成立「黨外在野大聯盟」，反對進入三階投票的大罷免行動。

    消息一出隨即引發網路熱議，鄉民紛紛砲轟，「根本是紅共代言人大聯盟，『黨外』這個歷史名詞不是你們配得上的！」、「這些人要不要重讀歷史，『黨外』運動當年流了多少血汗要不要了解一下」、「一個比一個紅，就是一群小丑，有夠噁心，還用『黨外』包裝」、「過去除了狗黨還不能成立政黨的年代，才說『狗黨以外』的叫做『黨外』，這些人都是有黨籍的人，自稱黨外是要退黨的意思嗎？真的是東施效顰！」、「畫虎不成反類犬」、「完全是在侮辱『黨外』一詞」。

    楊斯棓今天也在臉書發文，「『黨外』這兩字對台灣人的意義，是屬於戒嚴時代的勇敢者，他們曾勇於對抗黨政軍警特一體的國民黨。『黨外』的靈魂是『反威權』。中共是當代最顯著的威權代表。也因此，親近、依附中共的『媚共者』，其行為徹底背叛『黨外』精神，無權篡奪此稱號！」

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