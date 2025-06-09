國民黨擬採類九合一選戰護藍委 北市罷團：誤判情勢整籃雞蛋恐翻倒

日前「港湖除銹」大遊行，民眾不畏大雨參加遊行表達訴求。（資料照）

2025/06/09 20:17

〔記者董冠怡／台北報導〕國民黨籍台北市5名立法委員面臨大罷免，藍營傳出擬採「類九合一選戰」迎戰，讓地方首長負起「母雞護小雞」的責任，台北市長蔣萬安將於12日總質詢結束後，安排「護藍委」行動。罷團「港湖除銹」認為，國民黨再度誤判情勢，完全不知反省，執意巴著中共代理人不放，一步錯、步步錯，恐讓整籃雞蛋翻倒；「大安強強滾」說，民主是靠問責，不是靠護航，市民會記得誰選擇逃避責任、誰願意面對真相。

「港湖除銹」表示，公民啟動大罷免是因過去一年來，藍白聯手以程序不正義的方式，通過大量破壞台灣國家安全的法案，對於民意反撲，國民黨不但不知悔改還戀棧權位，要綑在一起攻殲民意，何等荒謬。5名藍委倘若「綁作伙」，將使仇恨值彼此擴散，尤其徐巧芯、王鴻薇的形象，可能會讓李彥秀再度成為被攻擊的對象。

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罷團預測，護小雞計畫恐讓整籃雞蛋翻倒，對於此刻的台灣來說至關重要，「我們迫切需要翻轉國會結構，讓真正心繫台灣的立委上任，扭轉過去一年以來的亂象！」

「大安強強滾」指出，國民黨至今仍未認真面對罷免風潮的真正原因，仍停留在選舉動員思維，企圖撐過民意的檢驗，不僅無助解決問題，反而顯示其始終無意檢討代議士與民意脫節的現狀。這種把明星首長作為政治庇護者的做法，本質上是一種恩庇侍從主義的延續，暴露出國民黨舊威權文化的殘餘心態，不思改革只會靠強人撐場，無法真正回應公民社會日益成熟的民主訴求。

罷團也敬告蔣萬安，與其為失職立委站台背書，不如回到市政本務，面對公館圓環強拆、規劃粗糙等爭議，市民要的是真正能傾聽民意、解決問題的市長，不是四處救火的政壇明星，如果連市政基本功都做不好，還奢談什麼護航別人？

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