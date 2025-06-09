為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨擬採類九合一選戰護藍委 北市罷團：誤判情勢整籃雞蛋恐翻倒

    日前「港湖除銹」大遊行，民眾不畏大雨參加遊行表達訴求。（資料照）

    日前「港湖除銹」大遊行，民眾不畏大雨參加遊行表達訴求。（資料照）

    2025/06/09 20:17

    〔記者董冠怡／台北報導〕國民黨籍台北市5名立法委員面臨大罷免，藍營傳出擬採「類九合一選戰」迎戰，讓地方首長負起「母雞護小雞」的責任，台北市長蔣萬安將於12日總質詢結束後，安排「護藍委」行動。罷團「港湖除銹」認為，國民黨再度誤判情勢，完全不知反省，執意巴著中共代理人不放，一步錯、步步錯，恐讓整籃雞蛋翻倒；「大安強強滾」說，民主是靠問責，不是靠護航，市民會記得誰選擇逃避責任、誰願意面對真相。

    「港湖除銹」表示，公民啟動大罷免是因過去一年來，藍白聯手以程序不正義的方式，通過大量破壞台灣國家安全的法案，對於民意反撲，國民黨不但不知悔改還戀棧權位，要綑在一起攻殲民意，何等荒謬。5名藍委倘若「綁作伙」，將使仇恨值彼此擴散，尤其徐巧芯、王鴻薇的形象，可能會讓李彥秀再度成為被攻擊的對象。

    罷團預測，護小雞計畫恐讓整籃雞蛋翻倒，對於此刻的台灣來說至關重要，「我們迫切需要翻轉國會結構，讓真正心繫台灣的立委上任，扭轉過去一年以來的亂象！」

    「大安強強滾」指出，國民黨至今仍未認真面對罷免風潮的真正原因，仍停留在選舉動員思維，企圖撐過民意的檢驗，不僅無助解決問題，反而顯示其始終無意檢討代議士與民意脫節的現狀。這種把明星首長作為政治庇護者的做法，本質上是一種恩庇侍從主義的延續，暴露出國民黨舊威權文化的殘餘心態，不思改革只會靠強人撐場，無法真正回應公民社會日益成熟的民主訴求。

    罷團也敬告蔣萬安，與其為失職立委站台背書，不如回到市政本務，面對公館圓環強拆、規劃粗糙等爭議，市民要的是真正能傾聽民意、解決問題的市長，不是四處救火的政壇明星，如果連市政基本功都做不好，還奢談什麼護航別人？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播