台中大巨蛋落腳水湳園區 綠營提交通、財團5大疑點

民進黨多位議員針對台中大巨蛋提出五問。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/09 20:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中大巨蛋選址在水湳經貿園區，民進黨市議員江肇國、周永鴻、曾朝榮今天市議會提出選址黑箱、交通無解、創研落空、座位不足以及財團是誰等5大疑點。江肇國批選址草率，而周永鴻更質疑市府對外說座位只有3萬位，要求至少要5萬人，否則難以吸引國際巨星來台中市演唱，而且選擇水湳是因為有某財團希望，要求市府說清楚。

盧秀燕則表示，對台中大巨蛋不會畫地自限，採民間自提BOT，會有各種競爭各種提案，會替市民選出最好的提案，對於座位的問題，3萬座位只是最低限度，屆時看提案廠商提出好的方案，她請議員不要急著定案；運動局長游志祥表示，因為未來要評選，現在沒有任何對象，沒有所謂財團；交通局長葉昭甫則表示，台中市在水湳經貿園區有舉辦數十萬人跨年夜經驗，交通的紓解，有其方案。

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議員曾朝榮表示，水湳是蛋黃區，市府所選是創研用地，不該拿來做大巨蛋的場址。

議員江肇國則質疑沒有選址評估報告，一直等不到答案，如政策如何形成、全都沒有資料說明。江肇國並指出，水湳捷運綠線距離預定場館還有1.5公里，未來大眾運輸至少要等完工七年後才可能到位，這個地點先天條件上就不適合。

周永鴻表示，日前市府對外說台中大巨蛋容量只有3萬人，根本不足，難以吸引國際藝人來台中演唱，而新北市也要蓋大巨蛋，至少要有5萬人以上，他的夢想是希望大巨蛋蓋五萬人，認為市長盧秀燕也應該也有此夢想。

盧秀燕表示，三萬人是最低限度，因為未來還要評選，會選出對提出好方案的廠商。

運動局表示，台中大巨蛋案為民間自提BOT開發案，依促參法第46條規定，由民間提出整體構想書，包括選址、場館規模、附屬商業設施、旅館與停車空間等內容。經市府初步評估，此案符合市府「交通便捷、免徵收拆遷、腹地充足、商業潛力高」4大原則，具備可行性。

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