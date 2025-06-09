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    四點指正回擊柯志恩四問 賴瑞隆:心在台北傷害高雄

    賴瑞隆提四點指正回擊柯志恩四問。（資料照）

    賴瑞隆提四點指正回擊柯志恩四問。（資料照）

    2025/06/09 19:56

    〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨立委柯志恩四點質問，民進黨立委賴瑞隆再嗆柯志恩混淆視聽、移花接木，淪為傅崐萁的橡皮圖章，心在台北傷害高雄。

    賴瑞隆強調事實擺在眼前，藍白財劃法修惡導致高雄補助款變相減少，濫刪總預算迫使行政院調整一般補助款，都是前因後果，柯志恩意圖混淆視聽、移花接木，是其對公共政策討論的輕率應對，以及漠視高雄市民權益的表現。

    針對柯志恩的四問，賴瑞隆也提出四點指正，首先數字會說話，柯志恩版財劃法強行通過導致高雄實質損失229億元，請柯志恩向高雄人道歉。

    其次，賴瑞隆提財劃法版本挺高雄，柯志恩財劃法版本挺台北，首都直接拿3%，版本事實俱在，請柯志恩勇於面對不要再說謊。

    第三、預算審查本該具體清楚，藍白濫用濫刪636億元，才導致各縣市地方補助款受影響，立院慣例「通刪」案是行政機構、朝野協商後取得共識才採用的方式，但這次總預算卻是藍白兩黨強硬表決，不聽行政機構窒礙難行，不願理性朝野協商，直接強行表決亂刪的結果。

    第四、賴瑞隆爭取高雄6000億元建設事實俱在，請柯志恩說明擔任立委期間、為高雄爭取何項建設？

    賴瑞隆強調，心有沒有在高雄，高雄人看得很清楚，若不願站在高雄立場，為高雄爭取建設爭取經費，終究會被高雄人看破手腳，心在台北心在國民黨中央，終究會被高雄人所唾棄。

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