國民黨罷免連署失敗不送件 王定宇：協助個資遭侵犯的民事求償

立委王定宇懇請司法單位針對偽造文書部分，持續深入查辦、嚴懲。（王定宇服務處提供）

2025/06/09 19:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨台南市黨部主委謝龍介宣布告因連署份數不足，罷免民進黨立委王定宇、林俊憲的行動告終；對此，王定宇認為，從頭至尾就是鬧劇一場，但涉犯偽造文書部份，懇請司法單位深入查辦，他也將持續協助個資遭侵犯的鄉親進行民事求償。

王定宇感謝超過9成以上市民的支持，還有對所屬團隊的肯定，他仍將秉持認真、努力的態度與精神，繼續跨黨派地服務廣大鄉親。

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針對罷案中偽造文書部份，王定宇提到，這是具組織性、集團式，大規摸的犯罪行為，為國人的普遍認知，他希望司法能持續查辦、嚴懲。

王定宇東區服務處召集人卓佩于說，這場罷免鬧劇，雖已因師出無名而告終，但仍留下諸多工作未完待續，團隊除全力監督罷團銷毀連署過程中所取得的個資外，另也會持續協助遭侵犯者的民事求償。

卓佩于指出，5月8日的台南地檢署起訴書內容，已詳載11名被告，以及37名緩起訴者的犯罪事實與犯案情節，但罷案領銜人胡永融卻一再召開記者會針對對司法進行攻擊，是否有幕後指使，是否有串證之虞，期待司法單位能持續追查。

卓佩于也質疑國民黨市議員王家貞在罷案中所扮演的角色，她涉詐領助理費的偽造文書緩刑，剛於4月到期，這次仍毫不避嫌，不僅自家助理捲入其中，偽造抄寫連署書的犯罪過程，也有在其服務處進行，是否實質涉案？司法單位應一併追查。

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