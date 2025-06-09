批楊寶楨轉戰竹市發言人沒效益 議員曾資程：又一位11萬寄生市府

新竹市議員曾資程稱已上任一週的市府新發言人楊寶楨，至今沒有任何發言人效益，諷又是一位11萬寄生市府？（記者洪美秀攝）

2025/06/09 18:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市懸缺1年多的市府發言人職務2日由民眾黨前發言人楊寶楨從基隆市轉戰竹市，但上任1週未有任何發言人效益，市議員曾資程今指出，從基隆來的楊寶楨是發言人，還是又一位11萬誕生？諷民眾黨文化就是寄生政府。

市府人事處表示，市府發言人依法以市府機要秘書身分任用，除負責媒體聯繫與對外發言事務外，亦協助推動市政宣傳等相關業務。同時依《公務人員俸給法》及《公務人員加給給與辦法》核發薪資。議員所稱「月薪11萬元」，並非事實。

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曾資程說，高虹安上任後設「市府發言人」新職務，第一任發言人、現任民政處長施淑婷常在臉書發一些不知所云的文章，令外界一頭霧水，很多人都搞不清她想表達什麼？第二任發言人徐千晴則直接嗆媒體問題太多，惹惱多位記者後，再讓時任行政處長在媒體群組代為道歉，原來發言人有專屬發言人代發言人發言。

在第二任發言人去年1月離職後，空窗期至今超過1年多，市府有沒有發言人似乎沒有差別。結果6月初第三任發言人，曾任基隆政策推廣大使的楊寶楨報到，但楊寶楨到竹市1週了，除臉書擺拍，他詢問議會局處首長，楊寶楨上任後有為任何一個局處政策發言過嗎？沒有一位局處首長舉手。

曾資程說，這是簡任10職等、薪俸等同正副處長職位級別的發言人，應有的表現嗎？市府所謂的發言人，就是民眾黨再一位寄生市府的名目罷了。

市議員劉彥伶也說，上週在議會質詢竹市雙罷免二階相關查核進度時，應掌握選罷法進度的民政處長施淑婷竟答詢稱「她沒辦法像柯建銘會通靈」，抨擊施淑婷對自己的業務不熟悉，這就是曾任市府發言人，月領11萬人民納稅錢的政務官水準嗎？她要求的僅是簡單的數學問題，關通靈什麼事情？抨擊高虹安的團隊是耍嘴皮子團隊，施政無能，只會耍嘴皮。

劉彥伶強調，她尊重每個人在社群發言的自由，但也提醒高虹安的政務官，在什麼位子，就該有什麼樣的分寸與責任。擁有公職身分或公眾影響力時，個人言論就不再只是「個人意見」，而是價值觀的展，且坐上政務官之位，就該尊重、遵守這個位置所帶來的權力與義務。批施淑婷的回應只是暴露她可能利用職位做對市民有差別待遇的行徑。

新竹市議員劉彥伶質詢民政處長有關新竹市雙罷免的二階查核進度，並送上罷免汽球，結果民政處長施淑婷竟回應，她沒辦法像柯總召會通靈。劉彥伶批僅是數學問題，關通靈什麼事？這是月領11萬的高虹安團隊政務官水準嗎？（記者洪美秀攝）

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