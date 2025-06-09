議員鄭宇恩要求保留淡海二期醫療用地 侯友宜：別罷免洪孟楷

新北市議會今（9）日進行市政總質詢，議員鄭宇恩針對「幸福城市指數」中指標之一的醫療資源議題質詢，怒批偏鄉醫療資源不足、新院設立進度緩慢，更說是否已行文要求中央保留淡海新市鎮二期醫療用地？（記者羅國嘉攝）

2025/06/09 17:49

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會今（9）日進行市政總質詢，議員鄭宇恩針對「幸福城市指數」中指標之一的醫療資源議題質詢，怒批偏鄉醫療資源不足、新院設立進度緩慢，更說是否已行文要求中央保留淡海新市鎮二期醫療用地？市長侯友宜強調，淡水及北海岸地區的醫療用地不但有行文，更直言「所以你們不要罷免立委洪孟楷，他也會把這件事情做了」。

鄭宇恩說，衛福部今年修正醫療資源，比較偏遠地區可以成立次分區，讓淡水、八里、三芝、石門從原屬的「北投士林分區」中獨立出來，成為新的次分區，開啟設立地區醫院的可能性。但鄭質疑，目前淡海新市鎮二期一開發主導權仍掌握在中央，市府是否有主動向中央保留醫療用地？是否具體行文給中央？

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侯友宜表示，他們目標是要淡水二期多一個醫療體系，讓20幾萬淡水、北海岸人的醫療體系會更完整。針對保留醫療用地，不但有行文「所以你們不要罷免洪孟楷」，他會把這件事做了，鄭宇恩則反駁，這件事是她先做的，又問中央是否回文確定保留醫療用地？

衛生局長陳潤秋回應，土地取得問題仍待釐清，關鍵在於用地是否能無償撥用。市府目前正與中央協調，希望取得更合適的地點，而非現階段所提供的偏遠地塊；城鄉發展局長黃國峰補充，醫療用地非區段徵收得9項共同負擔，有償還是無償，需待都計財務試算後才會確定。

鄭宇恩更說，偏鄉地區如三芝、石門的衛生所醫療資源有限，甚至無法提供兒童護眼、牙科塗氟等公共健康服務，讓當地孩童無法享有與都市同等的照護。侯友宜表示，目前已有配合學校進行眼科巡診與醫療巡迴車服務，但也承認仍有提升空間。

此外，議員也關注衛生所設施老舊問題，包括蘆洲、八里、鶯歌、坪林等區公所皆有超過40年的老建物，急需整建或重建。侯友宜承諾，會比照警消單位的老舊設施改善標準進行規劃，目前正與衛生局及財政單位合作推進中。

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