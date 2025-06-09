中央新補助辦法下修 竹市府嚴正抗議：不尊重地方政府

中央新補助辦法下修，竹市府嚴正抗議。（資料照）

2025/06/09 17:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕針對行政院主計總處擬定「中央對直轄市及（縣）市政府補助辦法」修正草案，並於日前發函要求各地方政府限期於6日前回覆意見，新竹市政府表達嚴正抗議。市府表示，該草案未與地方政府充分溝通，不僅對地方政府極不尊重，更可能嚴重衝擊地方財政與市政推動。

市府指出，根據中央政府來函，本次補助辦法修正重點如下：一、取消基本收支差短補足。二、改變補助公式設算邏輯：原先明確依據教育、社福、基本設施公式設算補助，草案改以「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡」等定義辦理。

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三、大幅下修計畫型補助比例：除財力等級補助外，其餘計畫案補助上限從原本90%下修為50%，恐對地方政府財政造成沉重負擔。

市府指出，主計總處此舉不僅違反溝通程序，更未依據修正後的財政收支劃分法第30條第3項之規定，該條明定「一般性補助款不得少於修法前之額度」。市府表示，主計總處應依法行政，在法定框架下調整補助辦法，而非強行削減，導致制度性退步。

市府表示，竹市長年對國家整體財政貢獻高居前段，卻長期遭遇補助分配不公的情況，不僅一般性補助款名列全國倒數第3，每年上繳可觀稅收配回率卻於全國敬陪末座，此次中央政府更在新版財劃法尚未落實前，片面下修補助額度，市府無法接受，呼籲主計總處應重新啟動與地方政府協商，確保改革方向合理、公平且具可行性，以維護地方治理的穩定。

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