卓榮泰「輪迴說」延燒高雄 柯志恩四問賴瑞隆

針對藍白財劃法修法與總預算刪減爭議，柯志恩今四問賴瑞隆。（資料照）

2025/06/09 17:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長卓榮泰針對總預算「輪迴說」在高雄延燒，民進黨立委賴瑞隆抨擊國民黨立委柯志恩以台北、國民黨利益思考，傷害高雄利益後，今輪到柯志恩開戰，提出4個問題回嗆賴瑞隆。

柯志恩強調，財劃法修法並非她主導，過去朝野三黨均有提出修法主張，藍白提案過程也一再呼籲行政院與民進黨提版本，但民進黨與行政院堅決不提，想問賴瑞隆在批評國民黨版財劃法時，為何不先檢討民進黨。

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其次，賴瑞隆稱藍白無名目通刪行政院636億元，請問當了3屆立委的賴瑞隆難道不清楚「通刪」就是要行政院自行調整各部會浮編、濫編的預算，以維持整體施政財政健全，還是賴瑞隆可在下個會期示範一下，怎麼有名目地要求「通刪」？

第三，賴瑞隆說絕不接受傷害台灣、傷害高雄的人，請問賴委員，高雄總人口數約有273萬人，如果真愛台灣愛高雄，為什麼在立院三讀紀念日及節日實施條例部分修正條文，為高雄市民新增「4+1」國定假日修法時，要投下反對票？

第四，不少人最近常看到賴瑞隆努力宣傳擔任立委期間政績，彷彿整個高雄建設都是出自賴瑞隆一人，而其他選區立委都沒做事一樣？

柯志恩提醒，中央政府分配預算如何運用的權利，是透過人民授權的，當卓榮泰院長公然稱「支持中央總預算立委，所屬地方優先協助」時，請綠營不要忘記繳稅的人也有藍白選民，在野黨代表的民意，是支持立委嚴格監督政府的預算，但卓榮泰院長卻把全體納稅人與地方政府上繳的稅收，當成行政院自己的私房錢。

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