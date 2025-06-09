台南市議員第1選區明年將少1席？民政局：依人口變動調整

台南市議會第4屆市議員各政黨席次現況。（擷取自南市議會網站）

2025/06/09 17:16

〔記者蔡文居／台南報導〕明年台南市第5屆市議員選舉，其中，第1選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區）應選6席，外傳因人口減少，可能減少1席剩5席。南市議員趙昆原今天於總質詢，詢問大新營區人口數減情形，明年該選區是否會少1席？民政局長姜淋煌表示，大新營區每月約少100多人，至於各區議員席次增減，應以選舉投票日前第6月的月底戶籍登記人口數為基準。

近來，南市政壇一直盛傳，明年台南市議員選舉，第1選區的大新營選區，因人口減少可能少1席，而第11選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎區），人口增加，原本應選5席，可能因此而增加1席。來自第1選區的趙昆原今天在總質詢的最後時間，關切人口數外移使各區議員席次增減，特別對此提出質詢，詢問民政局是否掌握相關數據。

請繼續往下閱讀...

南市民政局說明，議員之應選名額依人口變動而調整，這屬法定原則。依據《公職人員選舉罷免法》第38條第2項規定，各選舉區應選名額的計算，應以選舉投票日前第6個月月底的戶籍登記人口數為基準。換言之，若台南市第5屆議員選舉訂於民國115年11月舉行，則須以115年5月底的戶籍人口統計資料進行應選名額計算。

民政局表示，台南市各區人口數變動屬正常現象，然各選舉區議員之應選名額增減仍應依前述法定基準日之人口資料為基準，並以主管機關公告為準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法