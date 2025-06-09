幸福城市評比六都僅新北落空 侯友宜：好好打拚

從事公職快50年的侯友宜說，「新北市長可能是最後一個很重要的職位，要好好為人民努力把握機會，做一天少一天」。（記者羅國嘉攝）

2025/06/09 16:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會今（9）日進行市政總質詢，針對「幸福城市指數」 進行質詢，質疑市長侯友宜是新北能見度太低才沒被列入？侯友宜回應，不論哪個民調，結果都尊重，更直言從事公職快50年，「這可能是自己最後一個很重要的職位，要好好為人民努力把握機會，做一天少一天」，要好好打拚、嚴格監督，共同讓新北更進步、繁榮。

民進黨市議會黨團總召廖宜琨指出，市長選完總統後，喊出要加倍奉還，不管是視察捷運、地方建設，行動治理也想辦法解決問題，但今年的「幸福城市報告」台灣有9個城市入圍，包含台北、台中、高雄、新竹、基隆、彰化、桃園、台南、嘉義等，新北是唯一沒入圍的六都城市，他很納悶，到底是新北的國際能見度太低，還是單純沒被列入評比？

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侯友宜表示，這部分他不太了解，不論國內外的任何一個民調，都秉持過往的態度，都會繼續自我挑戰跟反省，目前看到都是滿意度上升，不滿意度下降，做不足的地方會去了解問題在哪，要自我挑戰做更好，不論結果如何都尊重，還有努力空間。

侯友宜回應，很多評比內容跟細節不了解，因為不會告訴外界，他還是一句話，什麼事情唯有不斷惕勵自己，保持努力做下去，每個縣市狀況都不一樣，自己跟自己比才最重要，民眾問題不是不能去了解，民調是參考用，不能拿最差的那段，否定其他成績。

議員彭佳芸也說，今年生活品質研究院的評比，六都中唯有新北沒上榜，市民多少會有些質疑，她指出在城市治理的市民參與度上，新北的市民參與比較缺乏，在自治規則上，民眾該如何表達意見，有無相關管道可讓民眾與市府溝通？也質疑新北VOTE平台使用率低，沒什麼看到民眾利用，建議市府讓這個功能真的可以發揮，也讓市民真的來參與市政，讓他成為更開放的平台。

侯友宜表示，市府在過程中都盡量跟民眾對話，包含捷運興建、新北大巨蛋，很多參與式預算都是對話方式之一，議題種類數量多，但針對平台部分，認為將請秘書處進行調整，不論是民眾有興趣主動提出的內容，或是市府主導的議題，可以讓更多民眾參與。

另外，周雅玲針對偏鄉地區資源分配、生活品質的重視，有沒有所謂的城鄉差距？侯友宜則說，城鄉一定都有差距，但市府不會依人均而分配多少，每個地區都會照顧到，不管是產業道路或是醫療健康、公托公幼等。

張嘉玲表示，根據生活品質研究院的幸福城市指數報告顯示，新北今年沒上榜，去年也沒上榜。侯友宜身為六都首長應該對各項的評比，要有方向跟自己比較，也不能老是比不上榜嘛。而面對工程的交通黑暗期、與匝道工程施工分匯流外，離開高速公路匝道後，就是新北市的快速道路與市區道路，市府該如何規劃。

侯友宜說，這對新北市而言是個挑戰，如何分散車流就是重要課題，侯允諾交通局會和工程單位、交通燈號施工單位等事先做好規劃與設計，不要等2030年施工完成後再來討論，現在就要開始討論。

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