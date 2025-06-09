罷免顏寬恒差3500份連署書達安全門檻 志工擺攤、掃街繼續拚

中二「解顏行動」距離安全門檻還差3500份，志工假日沒休息，持續在選區掃街收連署書。（記者陳建志攝）

2025/06/09 16:49

〔記者陳建志／台中報導〕「解顏行動」罷團發起罷免台中第二選區立委顏寬恒，雖已經完成送件，並超過法定門檻30278份，不過因未達安全門檻，罷團憂心無法順利補件進入3階投票，疾呼還要3500份連署才是投票關鍵，志工假日仍沒休息，持續在選區擺攤、掃街，希望民眾踴躍連署順利過關。

罷團5月6日前往台中市選委會送件，總共送出33099份，雖超過法定門檻的30278份，不過因未達安全門檻，憂心審核後遭剔除，無法順利完成補件進入3階投票，近日雖又收到500份，但強調仍須3500份連署才能達到安全門檻。

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為了衝刺連署份數，假日志工仍持續排班沒休息，除在選區擺攤，並深入大街小巷掃街，不少民眾看到都給予打氣、鼓勵。

「解顏行動」罷團也公布本週6月9日至6月12日共14個連署點，包括沙鹿早市、三山國王廟前三角公園、公明夜市；大肚彰化銀行前；霧峰中正路中華電信前；烏日全家三民店前；龍井龍津全聯前，請民眾就近連署。

中二「解顏行動」罷團公布6月9日至6月12日連署點，請民眾就近連署。（「解顏行動」罷團提供）

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