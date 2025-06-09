為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免顏寬恒差3500份連署書達安全門檻 志工擺攤、掃街繼續拚

    中二「解顏行動」距離安全門檻還差3500份，志工假日沒休息，持續在選區掃街收連署書。（記者陳建志攝）

    中二「解顏行動」距離安全門檻還差3500份，志工假日沒休息，持續在選區掃街收連署書。（記者陳建志攝）

    2025/06/09 16:49

    〔記者陳建志／台中報導〕「解顏行動」罷團發起罷免台中第二選區立委顏寬恒，雖已經完成送件，並超過法定門檻30278份，不過因未達安全門檻，罷團憂心無法順利補件進入3階投票，疾呼還要3500份連署才是投票關鍵，志工假日仍沒休息，持續在選區擺攤、掃街，希望民眾踴躍連署順利過關。

    罷團5月6日前往台中市選委會送件，總共送出33099份，雖超過法定門檻的30278份，不過因未達安全門檻，憂心審核後遭剔除，無法順利完成補件進入3階投票，近日雖又收到500份，但強調仍須3500份連署才能達到安全門檻。

    為了衝刺連署份數，假日志工仍持續排班沒休息，除在選區擺攤，並深入大街小巷掃街，不少民眾看到都給予打氣、鼓勵。

    「解顏行動」罷團也公布本週6月9日至6月12日共14個連署點，包括沙鹿早市、三山國王廟前三角公園、公明夜市；大肚彰化銀行前；霧峰中正路中華電信前；烏日全家三民店前；龍井龍津全聯前，請民眾就近連署。

    中二「解顏行動」罷團公布6月9日至6月12日連署點，請民眾就近連署。（「解顏行動」罷團提供）

    中二「解顏行動」罷團公布6月9日至6月12日連署點，請民眾就近連署。（「解顏行動」罷團提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播