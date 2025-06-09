陳宗彥被控接受酒店業2次性招待一審判無罪 南檢決提上訴

行政院前發言人陳宗彥。（資料照）

2025/06/09 16:29

〔記者王俊忠／台南報導〕行政院前發言人陳宗彥於2012年至2013年擔任台南市府新聞處長和民政局長時，被控因連姓、王姓酒店業者請託他協助警官平調案與加速歌唱場所變更工程案，接受業者2次免費性招待，但陳否認犯行。檢方調查認為陳涉接受性招待、破壞公務員清廉形象，依貪污罪嫌起訴並請法官重判。不過，今年5月15日台南地院認定罪證不足、判陳宗彥無罪。

對此，台南地檢署收受法院判決書後、認為法院合議庭認事用法有違反證據法則、判決理由不備、矛盾及違背法令情形，9日聲明對陳宗彥無罪判決提起上訴。

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南檢表示，依檢方舉證的通訊監察譯文與line對話紀錄，可證明2012年、2013年間陳宗彥多次聯絡王姓業者代安排性交易，也赴約與王男見面，顯見王男安排性交易的男客陳董即是陳宗彥，法官一面認定陳以手機與line聯絡王男安排性交易；另方面又認定性交易男客是不詳之人、並非陳宗彥，如何認定性交易男客不是陳宗彥，並未詳述說明，有判決理由不備與矛盾。

檢方並指出，據監聽譯文，陳宗彥於2012年12月26日晚間有委請王男安排酒店女提供性服務，在這時間點之前，王男曾請託陳宗彥協助台南某警官平調案，陳允諾並電請市警局秘書幫忙，可證兩者有對價關係，陳涉接受免費性招待是職務上收賄。

此外，連男與王男也曾於2013年8月為某視聽歌唱場所變更工程案，市府處理進度不如預期，請託陳宗彥幫忙處理，陳也允諾協助。同年11月9日，王男特別交代酒店女去找陳董即陳宗彥提供性服務，王男特意提醒酒店員工不要收錢，顯示要免費招待陳宗彥，這與幫忙處理視聽歌唱場所變更工程案有對價關係，也是職務上收賄行為。

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