反罷免 丁學忠陣營宣傳車掃街、6/28成立總部

國民黨籍立委丁學忠陣營反罷免宣傳車已在選區內掃街。（記者黃淑莉攝）

2025/06/09 16:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離雲林縣選委會公布罷免國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠提案第2階段審查結果還有一週，罷團「雲林拔釘」今（9）日成立罷免總部，丁學忠陣營除在選區內重要路口豎起反罷免看板，這幾天播放丁學忠錄音的反罷免宣傳車已在街頭開跑，且預計在6月28日成立「反罷免」總部。

丁學忠陣營發布新聞稿指出，連續幾個月來，罷團在台灣各地發動製造仇恨且破壞團結的「惡罷」，造成社會紛擾，台灣面臨關稅戰的挑戰與衝擊，政府提不出解決對策，只會帶頭「對內」撕裂台灣人民的互信，尤其這2天行政院長卓榮泰提出預算輪迴說，更是突顯政府心中沒有人民，只顧政黨利益、政治操作，受到傷害的首當其衝絕對是國家百姓。

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丁學忠表示，面對這種利用政治的恐嚇、報復手段對付人民，想強行推翻民主選舉結果的政府，他會堅定面對，繼續做對的事，為地方爭取建設、謀福利。

丁學忠說，6月28日也會在虎尾成立「反罷免」總部，呼籲支持者團結站出來投不同意罷免票，守護民主價值。

國民黨立委丁學忠在雲林海線11鄉鎮重要路口豎立反罷免大型看板。（記者黃淑莉攝）

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