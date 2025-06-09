留言「踏實留在中國」......遭廢除台灣身分教師張立齊冷回1字 中網友開酸

張立齊這幾天在抖音連發數支影片痛罵民進黨政府和陸委會。（圖翻攝自張立齊抖音）

2025/06/09 16:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在中國華僑大學任教的台籍人士張立齊，去年響應中國融合發展政策，成為首位領取中華人民共和國「台灣居民定居證」的台灣人，陸委會本月初宣布廢止其台灣身分，讓張立齊氣炸，在抖音連發數支影片砲轟台灣政府。有網友在張立齊的影片下方留言「那不正好，你就不用回去了，踏實在中國工作吧」，釣出張立齊冷回1字，讓部分中國網友看了相當不以為然。

因持有中國定居證遭廢除台灣身分，張立齊這幾天在其抖音「台灣張老酥」發片砲轟民進黨政府把自己當「土皇帝」，想怎麼處罰台灣人民就怎麼處罰，「台灣割據政權正無所不用其極的在迫害不支持綠色的所有台灣人民。陸委會他僅憑自己的一句話，就可以取消台灣民眾的身分，這是公然的越權和違法濫權！」

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張立齊還稱，民進黨政府廢除他的台灣身分，相當於剝奪他的自由與人權，相比之下，中國真的是比台灣更民主更自由，更尊重更愛護台灣同胞的地方，至少不會看到殘害、懲罰自己人。張立齊連發數支影片都在罵這件事，可見他相當在意自己不再是台灣人，雖然大部分小粉紅湧入留言區鼓勵張立齊，但仍有一些中網友吐槽張立齊沒了台灣身分，對中共統戰部門就沒有了利用價值。

還有網友在張立齊的影片留言「那不正好，你就不用回去了，踏實在中國工作吧」，結果釣出張立齊冷回了一句「嗯」，部分中網友看了不滿意，開酸「當中國人不好嗎？你怎麼不開心呢？」、「難受？」、「好好做中國人，不要三心二意」、「跟前陣子被趕回來的陸配一樣，嘴上說愛國，被趕出台灣就哭哭啼啼喊冤」。

有網友在張立齊的影片留言「那不正好，你就不用回去了，踏實在中國工作吧」，釣出張立齊冷回了一字「嗯」。（圖翻攝自張立齊抖音）

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