中火第一部燃氣機組原訂今試俥 綠營爆市府又卡1個半月未准許可

綠營爆中火第一部燃氣機組原訂今試俥，中市卡1個半月未准駁試俥許可。（圖：市府提供）

2025/06/09 16:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕一再批評台中火力發電廠火力全開影響空品，台中市議員張家銨、江肇國等人今質疑，盧市府前卡燃氣機組15個月，如今一號燃氣機組原訂6月9日試俥，結果公文仍卡在市府未審核，盧市府卡燃氣動作不斷，卻回頭指責中火燃煤火力全開，大玩兩面手法；環保局長陳宏益指出，之前因要求補件，會加速審查這週會發給試俥許可。

張家銨指出，中火屢被當政治提款機，實情是中火興建燃氣機組審查被盧市府卡了15個月，好不容易第一部燃氣機組蓋好申請試俥100天，竟又被卡，從今年1月2日第一次送件，2月5日第2次送件，結果很快被退件，吊詭的是到4月21日第5次送件，卻到現在卡1個半月未准駁，根本拖好拖滿。

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江肇國指出，大家期待中火第1部燃氣機組能儘快上線，但前提要能先點火試俥，中火今年起就送報試俥公文，盧市府一直未放行，甚至第5次送件迄今卡1個半月不審，之前卡建照15個月，結果被中央直接發照，現在改擋試俥，明明是大好事，卻想盡辦法擋燃氣上線，甚至盧秀燕之前還說台電「不知道會放什麼小動物」來影響發電，這種話出自堂堂市長之口，令人難以接受。

江肇國還質疑，中火致力減煤減排，即使被盧市府稱火力全開，台中空品仍是綠燈，反是台中焚化爐老舊污染，盧市府接手6年尚未能改建，該做的不做，「嘴別人最簡單」。

陳宏益指出，因是中火首部能發1300MW的天然氣機組，發電量大，因此審查嚴謹，之前要求補件，上週也去過中火看仍是工地，過程透明，並非針對中火刻意刁難。

盧秀燕也說，因為發電量太大，安全是最重要的考量，市府若未協助怎可能有現在試俥的結果，若要阻擋一開始就擋了，台中會積極協助，台電一定要確保安全。

包括張家銨及江肇國均打臉她，之前就卡建照卡15個月，是中央直接發照，她開始確實有阻擋是事實。陳宏益強調，會在本週完成審查發給試俥許可。

中火第一部燃氣機組原訂今試俥，綠營爆中市又卡1個半月未准許可。（記者蘇孟娟攝）

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