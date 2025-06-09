威權時期傅朝樞家族土地遭北市府「照價收買」有隱情 監委要查

監察院今日指出，《台灣日報》社長傅朝樞其家族土地於台灣威權統治時期遭台北市政府機關照價收買，並進行標售，損及財產權益，其中是否涉有國家不法迫害情事？為瞭解詳情，監察委員施錦芳、高涌誠、范巽綠已申請自動調查。（資料照）

2025/06/09 16:20

〔記者林哲遠／台北報導〕監察院今日指出，《台灣日報》社長傅朝樞其家族土地於台灣威權統治時期遭台北市政府機關照價收買，並進行標售，損及財產權益，其中是否涉有國家不法迫害情事？為瞭解詳情，監察委員施錦芳、高涌誠、范巽綠已申請自動調查。

監委說明，傅朝樞於威權統治時期擔任台灣日報社長，因與執政當局發生衝突遭要求強制離台，期間台北市政府適值辦理「私有空地限期建築使用暨照價收買工作」，傅君以家人名義登記之土地因涉及抵押權設定糾紛繫屬法院審理中，導致無法如期建築使用，然北市政府仍將其列為照價收買對象並進行標售，損及財產權益。

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監委表示，究本案實情為何？行政機關是否於特定背景下藉由政策手段干預人民財產權？本案照價收買之必要性及正當性為何？相關行政程序是否完備？有無所訴涉及威權統治時期國家不法迫害情事？事涉人權保障與國家公權力正當性，有進一步調查瞭解之必要。

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