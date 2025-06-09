罷免呂玉玲完成補件3591份 罷免邱若華明日接力補件

桃園市第5選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊，9日下午將完成第2階段連署書補件，並高喊「大罷免、大成功」口號。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/09 15:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第5選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊，今（9）日下午將完成第2階段連署書補件，罷團志工宣布完成不可能的任務，並高喊「大罷免、救台灣」口號，而同樣被通知補件的第6選區立委邱若華罷免案，「桃六刪邱」罷團預計明（10）日完成補件。

桃園市6位立委罷免案5月初全數送件，第5、第6選區罷團近日都收到中央選舉委員會補件通知，桃5罷團今在議員張肇良、王珮毓陪同下，將補件的連署書送抵桃園市選委會，罷團發言人吉媽表示，「終於走到這一步」，6日傍晚收到補件通知，週末2天完成造冊，今天就完成補件，再次證明桃5是高效率團隊，補件需要的份數是1652份，送抵選委會的份數是3591份，達到須補件份數的217%，雖然距離130%安全門檻仍差800多份，但補件的份數已足夠，所以可以暫時喘口氣。

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吉媽表示，桃5志工自5月3日送件後都沒有休息，整個5月才收了3500多份，的確沒有達到130%安全門檻，但桃5是大家公認的艱困選區，志工始終不敢鬆懈，終於可以拿出足夠的補件數量，更是跌破大家的眼鏡，「這不是偶然而是全體桃5志工共同努力的結果」，志工在送件之後持續收件，連端午節3天連價都在龍潭大池站整天，送件之後連署書越來越難收，也改用掃街等方式蒐集。

即使這麼辛苦，志工仍歡樂面對困境，每次站「小蜜蜂」就像開同樂會，有人拉小提琴、有人唱歌，那怕站了1小時只收到1份連署書，感謝期間所有協助的議員、社會各界及全國各地前來支援的罷團，也請大家不要辜負志工的努力，第3階段一定要站出來投票，淘汰不適任的立委，讓國會運作更和諧、更健康。

第2階段補件完成，也預告大罷免即將進入第3階段投票，外傳桃園將由民進黨中央黨部主席室主任周威佑進駐協助。

對此，張肇良表示，已在平鎮、龍潭積極尋覓廣告帆布點，向民眾訴求踴躍出來投票，他也會深入每一里社區密集舉辦小型座談會，桃5是6區最艱困的選區，中央黨部持續與在地議員連繫如何加強，一定會全力配合中央黨部。

王珮毓表示，平鎮、龍潭過去將近30年都由同一個家族把持，此次大罷免是公民力量的崛起，民進黨議員則是他們支持的力量，研擬在重要路口舉牌，協助罷團更多的露出，呼籲民眾出來投票，後續也會走入市場、巷弄，讓民眾了解此次不是藍綠對決，而是台灣公民力量的覺醒，淘汰不適任藍營立委，協助台灣走向更自由民主的國家。

桃園市第5選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊9日補件3591份連署書。（記者鄭淑婷攝）

桃園市第5選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊9日補件3591份連署書。（記者鄭淑婷攝）

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