基隆交通建設6千萬 交通部允支持

立法院交通委員會召委林國成（右）安排交通部到基隆會勘重大交通建設，基隆市長謝國樑（中）與立委林沛祥（左）在會後記者會上表示，感謝交通部長陳世凱會中允諾協助，將補助交通建設經費6000萬元。（記者俞肇福攝）

2025/06/09 15:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕立法院交通委員會今天（9日）到基隆市考察交通建設，考察重點聚焦於基隆市中心被鐵路分隔成兩邊，影響都市更新及發展；基隆市長謝國樑率領市府團隊與立委林沛祥攜手爭取交通建設，獲得交通部長陳世凱會議中允諾，將先補助地方6000萬元。

基隆市政府簡報會議上提出地方重大交通建設議題與需求，包括「基隆至七堵段台鐵地下化可行性評估」、「台鐵暖暖段鐵道外移可行性評估」、「交通部智慧運輸系統建設申請案」、「國道一號五堵交流道改善（增設七堵北出口匝道）可行性研究」，以及「國道一號與三號銜接的安樂聯絡道工程」等。

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陳世凱表示，基隆市在大眾運輸與交通改善方面具有急迫且明確的需求，針對市政府提出的補助項目與建設構想，交通部將全力協助推動。他關注民眾長時間反映的上下國道壅塞，強調在行政協調與經費支持方面，將與基隆市政府攜手合作，共同解決實際問題，讓交通更加順暢便民。

謝國樑強調，基隆通勤人口比例冠全國，而交通是城市發展的命脈，市府將以更積極的態度，與中央密切合作，全力改善基隆長年以來的交通課題，提升通行品質。

林沛祥表示，感謝交通部對「七堵鐵路地下化可行性評估」經費近2000萬，及交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」共3案總補助經費4127萬元。期盼中央與地方持續緊密合作，進一步提升市民的交通便利與生活品質。

立法院交通委員會召委林國成表示，交通部接受謝市長及林沛祥的建議，關於「暖暖鐵路立體化」重新啟動，將給予協助，「交通部智慧運輸系統建設申請案」全力補助，讓基隆市民的交通安全改善；至於，七堵火車站鐵路地下化，他認為不管時間多久，只要有了起步，才有可能完成的一天，相信會有好的結果。

立法院交通委員會召委林國成（左二）安排交通部到基隆會勘重大交通建設，基隆市長謝國樑（左一）與立委林沛祥（右一）在簡報會議中，向交通部長陳世凱（右二）爭取中央金援，陳世凱允諾補助交通建設經費6000萬元。（記者俞肇福攝）

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