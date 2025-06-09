馬朝官員、區桂芝、館長將組「在野大聯盟」反大罷免 學者：政治邊緣人

台灣教授協會會長陳俐甫。（資料照）

2025/06/09 15:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨立委鄭麗文力邀馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝等人，將成立「黨外在野大聯盟」反對大罷免。學者指出，應該取名「政治邊緣人大聯盟」會比較貼切。

鄭麗文邀請前交通部長葉匡時、前行政院發言人孫立群、蕭旭岑等馬政府時期官員，以及北一女教師區桂芝、將赴中國直播的「館長」陳之漢、前立委郭正亮、學者馮建三、廖元豪、施正鋒等人，將於6月11日宣布成立「黨外在野大聯盟」。

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對此，台灣教授協會會長陳俐甫今天受訪表示，這些人組成的團體，不應該取名為「黨外在野大聯盟」，以前國民黨內對抗李登輝那群是叫「非主流」，要取名也應該是叫「非主流聯盟」或「政治邊緣人聯盟」。

陳俐甫指出，鄭麗文從民進黨跳到國民黨後，非國民黨內的主流，現在沒有什麼影響力，找各行各業的邊緣人，例如沒落網紅「館長」、親中國與統促黨「白狼」同台的區桂芝、馬英九政府官員等等，這個由國民黨「政治邊緣人」鄭麗文發起的組織，取名為「黃昏大聯盟」、「政治邊緣人大聯盟」會較貼切。

陳俐甫分析，所謂反對大罷免，並不是學理上的反對罷免權，這些人不反罷免，而是反對罷免國民黨、支持罷綠。這些人也無法稱為「黨外在野」，純粹就是「仇恨民進黨」，匯集了一群政治邊緣人、沒落網紅，想用這一招反對大罷免，實際收不到什麼效果。

他強調，該聯盟沒有台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕加入，怎能稱為「黨外在野大聯盟」？抵制大罷免不是政治邊緣人說了算，對救大罷免也無濟於事，充其量是讓這些人重新取得對國民黨的發言權，加速黨主席朱立倫權力的崩解，順便凸顯自己是反民進黨戰將而已。

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