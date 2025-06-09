為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    前駐關島處長陳盈連涉詐10萬多美金租補 監院全票通過彈劾

    駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，涉嫌訛詐房租補助費，合計溢領10萬餘美元。（資料照，外交部提供）

    駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，涉嫌訛詐房租補助費，合計溢領10萬餘美元。（資料照，外交部提供）

    2025/06/09 15:09

    〔記者林哲遠／台北報導〕駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，涉嫌訛詐房租補助費，合計溢領10萬餘美元；另未確實督導所屬辦理駐關島辦事處之財產、物品管理事宜，造成公有財產物品之重大損失，金額約2萬餘美元。監察院2日全票通過監委蔡崇義、張菊芳所提彈劾案，將陳盈連移送懲戒法院審理。

    監察院指出，陳盈連於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間已有自購住宅，卻仍以虛構租約訛詐基本數以外之房租補助費；又其擔任駐關島台北經濟文化辦事處處長，業務分配名實不符在先，復未確實督導所屬辦理財產、物品之登帳、盤點與報廢，造成該處諸多公有財產、物品，下落不明，除造成國家財務損害外，更違反職務義務，核有嚴重違失，情節重大。

    彈劾案文進一步說明，陳盈連派駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，自100年1月11日起於駐在地購置房產，依駐外人員房租補助費支給規定，僅得請領基本數。詎其捨此不為，反自是日起至105年8月31日止，多次持不實租約，向外交部申領超出基本數之房租補助費，合計溢領10萬4427.61美元，若非遭人舉發，無意歸還溢領金額，訛詐國家財產，自屬違誤。

    彈劾案文續指，陳盈連擔任駐關處處長，本應恪遵法令、善盡監督責任，詎其對該處財產、非消耗物品之驗收、產籍登記、標籤黏貼與盤點業務分配不當在先，復未善盡監督管理責任，而報廢財產、非消耗物品亦未依照規定，造成駐關處計有11件財產及79件非消耗物品迄今下落不明，嚴重損及公有財產管理之正確，更造成公有財產物品之重大損失，合計金額約2萬5485美元。

    彈劾案文重申，被彈劾人所為，核有嚴重違誤、情節重大，違反「公務員服務法」第1條、第6條事證明確，有公務員懲戒法第2條第1款執行職務之違法失職行為，而有懲戒之必要，爰依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播