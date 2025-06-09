罷免林俊憲、王定宇連署份數曝光 謝龍介宣布失敗不送件

謝龍介率南市議會國民黨團議員召開記者會，宣布罷免林俊憲、王定宇連署失敗，將不送件。（記者蔡文居攝）

2025/06/09 14:59

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市黨部今年5月發起罷免民進黨立委林俊憲、王定宇，身兼國民黨南市黨部主委的立委謝龍介今天下午率南市議會國民黨團議員召開記者會，宣布罷免連署失敗將不送件，所有的資料將全部銷毀。謝龍介表示，很憾遺，連署份數將近6成，距離目標還有一段距離，之後他將到全國各區宣講，投入協助同黨立委全力反罷免。

對於是否會辭黨部主委一職以示負責？謝龍介表示，「沒有必要！」黨部主委一職，這是一個承擔，如果有人願意來共同負擔，他樂觀其成。對於國民黨台南市黨部在連署的過程，有做了一些連署的違誤，他個人向大家致歉，這部分要有勇氣承擔，也因此，在這一次的連署造成一些負面效應，但是還是感謝大家參與連署的熱情不減，他們會繼續為台灣的民主鞏固而奮鬥。

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謝龍介表示，林、王兩人的連署書份數差不多，兩邊的比例一樣，很遺憾，雖然大家很熱情，但這次的連署沒有達到6成，離目標還有一段距離，也顯示出國人反對所謂的大罷免，在此向所有參與連署的朋友致上最高的謝意，他們會把所有的連署資料全數銷毀，不會外流任何一份。

謝龍介是於5月1日宣布針對林俊憲和王定宇展開罷免連署，依二階罷免2人達到法定門檻約2萬6千人的連署來計算，連署6成的份數約為1萬5600份，也就是說距離門檻至少還差1萬份以上。

謝龍介率南市國民黨團議員宣布罷免連署失敗後，一起高喊「國民黨加油！」（記者蔡文居攝）

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