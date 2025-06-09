菲律賓獨立日活動高雄舉辦 台、美、泰、日同場祝賀

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主辦「菲律賓獨立127週年暨移工節」，8日首度在高雄鳳山體育館盛大舉行。（行國處提供）

2025/06/09 14:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕「菲律賓獨立127週年暨移工節」8日在高雄鳳山體育館登場，吸引逾千名菲律賓移工與新住民熱情參與，高雄市政府由副市長羅達生代表出席，美國、泰國、日本駐台機構也派員祝賀。

菲律賓駐台代表葛若菲指出，這是她到任後、第一次在台灣舉辦的菲律賓獨立日慶祝活動，對她來說意義深遠，尤其台菲雙方長期透過經貿與城市交流建立友誼；她也特別感謝高市府對菲律賓社群的長期支持，希望高雄與菲律賓的關係與交流繼續深化。

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昨參與外賓包括MECO主席兼駐台代表葛若菲（Atty. Cheloy E. Velicaria-Garafil）、高雄分處處長崔瑞霞（Ma. Karina B. Perida-Trayvilla）、美國在台協會（AIT）高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson）、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮（Nuthchyawach Sanguanchaiyakrit）、日本台灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎等。

活動特別安排與菲律賓獨立歷史相呼應的傳統舞蹈表演，致敬1898年菲律賓擺脫殖民統治、爭取國家自主的歷史時刻，展現對自由與尊嚴的追求；高雄分處處長崔瑞霞特別感謝高雄市政府對於活動場地和相關事宜的協助，共同促成菲律賓獨立日慶祝活動首度在高雄舉行。

羅達生致詞時表示，感謝馬尼拉經濟文化辦事處長期支持市府推動各項國際交流，尤其日前舉辦的端午龍舟嘉年華中，菲律賓代表隊展現出色的團隊精神與文化熱情，令人印象深刻。

行政暨國際處長張硯卿指出，高雄市政府與菲律賓駐台機構長期保持密切合作，此次活動也要特別感謝運動發展局共同大力協助，促成獨立日活動首次在高雄舉行，充分展現菲律賓文化與在地融合，高雄作為台灣主要城市之一，將秉持開放與共融的理念，打造多元友善的城市文化。

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