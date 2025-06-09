抨擊卓榮泰「輪迴說」不演了 國民黨團籲反對大惡罷

國民黨團立院黨團召開「拿預算恐嚇人民的無能政府！守護藍委行動展開：大惡罷若大成功，台灣民主一場空！」記者會，並由立委葛如鈞（左）、張嘉郡（右）分別說明。（記者田裕華攝）

2025/06/09 15:04

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰7日表示，審查預算表決時支持中央的立委，將優先協助所屬地方政府，這番說法引起朝野熱議。立法院國民黨團今（9日）召開記者會，強烈抨擊卓揆的「輪迴說」直接不演了，把對地方一般性補助款當武器，凸顯中央政府「集權又集錢」的心態，心中只有黨意，沒有民意。國民黨團呼籲全國人民，對這次民進黨發動的大惡罷，踴躍出來投下不同意罷免票。

國民黨立委葛如鈞表示，中央政府不應該大小眼，卓榮泰率領的行政院猶如黑道辦事，公然勒索、威脅、分贓地方政府。拿預算恐嚇人民是最悲哀、最淒慘、最無能的政府。

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葛如鈞認為，民進黨破壞憲政體制，無視權力分立原則。如果這次民進黨大惡罷的奸計得逞，將是台灣民主悲劇。葛如鈞呼籲全國人民，對這次大惡罷，請踴躍出來投下不同意罷免票，讓社會留下制衡、公正的力量。

國民黨立委張嘉郡也呼籲卓榮泰，要做中華民國的、全民的行政院長，而不是只有民進黨意的行政院長。在野黨在立法院嚴審預算，是替人民看緊荷包、撙節開支，避免債留子孫。沒想到卓榮泰拿國家預算，當作自己的私房錢，威脅利誘立委，更當作政治交換的籌碼，顯見心中根本沒有人民，只有黨意，沒有民意，只有「順我者昌逆我者亡」心態。

張嘉郡說，政府依法該撥的補助款，不該拿來做為政治籌碼。「窮不能窮教育」、「苦不能苦孩子」，弱勢是國家的責任，孩子是國家的未來，行政院雙手一攤，事不關己。民進黨當家鬧事是國家的大不幸，政府帶頭製造朝野對立，政黨鬥爭撕裂台灣人民的互信，最後傷害的是全體國民。

張嘉郡引用立法院長韓國瑜所說的話：「大惡罷若大成功，台灣民主一場空。」張嘉郡希望全國民眾為了保護台灣得來不易的民主，一定要出來投下不同意罷免票，讓民主制度在台灣繼續深耕立足下去。

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