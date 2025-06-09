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    徐巧芯布條遮蔽窗戶影響安全被檢舉 北市建管處：發函限期改善

    信義區松山路、松隆路口一棟大樓外牆，懸掛國民黨籍台北市立法委員徐巧芯的布條，也有遮蔽窗戶妨礙逃生的疑慮。（記者董冠怡攝）

    信義區松山路、松隆路口一棟大樓外牆，懸掛國民黨籍台北市立法委員徐巧芯的布條，也有遮蔽窗戶妨礙逃生的疑慮。（記者董冠怡攝）

    2025/06/09 14:31

    〔記者董冠怡／台北報導〕罷免團體「山除薇害」位於松山區南京東路五段的大樓看板，因遭人檢舉遮蔽窗戶妨礙逃生等緣由，上週五（6日）拆除。民眾近日向本報投訴，信義區松山路、松隆路口一棟大樓外牆，懸掛國民黨籍台北市立法委員徐巧芯的布條，疑似也有類似情形，已撥打市政服務專線「1999」陳情；對此，台北市建築管理工程處今回應，經查該外牆張貼廣告並未申請許可，而且封閉窗戶影響公共安全，將發函限期改善。

    投訴人表示，布條懸掛位置緊鄰十字路口、附近有松山車站和捷運松山站，交通便利、人來人往，抬頭可見「不同意罷免，○月○日，一定要投票！」的標語，經與Google地圖現存圖像比對，發現也有遮蔽窗戶的問題，質疑為何山除薇害的看板要拆，徐巧芯的卻不用？

    建管處回應，經查該外牆張貼廣告並未申請許可，而且封閉窗戶影響公共安全，將發函限期10日內補辦手續或自行拆除改善，屆期未補辦或改善，即依「台北市廣告物管理自治條例」第31條，裁罰6000元以上、3萬元以下罰鍰，並得連續處罰。

    徐巧芯說，該看板是向看板廣告公司租賃，非自行掛置，若其違反相關建管規定，該公司會拆除並賠償，當初都有簽約，並且要求是要申請合法廣告物，已請對方拆除，以及再次確認她租賃的所有看板是否合規；另外，永吉路上「罷免徐巧芯」的看板也有遮蔽窗戶情形，應該一併拆除。

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