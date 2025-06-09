綠議員轟黃國昌蹭聲量並問「接班」 侯友宜：選最好的來接棒

新北市長侯友宜回應，市政延續當然最重要的是一棒接一棒，不管誰接棒，都要把他接好，「人民眼睛雪亮，選最好的來接棒」。 （記者羅國嘉攝）

2025/06/09 14:33

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會民進黨團今（9）日進行市政總質詢，針對新北市長人選，嗆民眾黨主席黃國昌「永遠都在蹭國民黨，就是要蹭市長侯友宜知名度」，詢問國民黨是否會針對新北市長人選禮讓白營；侯友宜回應，市政延續當然最重要的是一棒接一棒，不管誰接棒，都要把他接好，「人民眼睛雪亮，選最好的來接棒」。

議員彭佳芸說，黃國昌說他身為被罷免前輩說要傾囊相授，把「Know-How」教給新北，那黃國昌需要為這次大罷免藍綠31：0負責？嗆聲「黃國昌永遠都在蹭國民黨，上次總統大選已經被放棄一次，黃國昌這次要做什麼，就是要蹭知名度麻，台北市議長戴錫欽支持新北市禮讓給，國民黨真的禮讓、你會傳授「Know-How」嗎」？

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侯友宜表示，「幹嘛這麼關心黃國昌，關心新北比較重要」，認為現在離選舉還很長，好好回歸市政，他都歡迎任何立委來新北、關心新北市，還是希望多談市政，關心市政比較重要。

議員周雅玲認為，侯友宜任期進入第7年了，要好好的延續新北市政，她肯定侯友宜為新北付出，但質疑新北市市長下一棒，不同意黃國昌來新北市，認為他是「毫無誠信的人，在立法院被多次罵是臭俗辣」。周也指在台北市副市長李四川、黃國昌與新北市副市長劉和然3人中，劉和然勤走基層、有機會成為接班人，就像前新北市長朱立倫延續給侯友宜，「劉和然他有完整行政資源外、還有很豐富的資歷」，相信侯友宜針對明年六都新北市長之選應該同意傾囊相助。

侯友宜提到，市政延續當然最重要的是一棒接一棒、不管誰接棒，「人民眼睛雪亮，選最好的來接棒」。相信屆時參選不會只有這3個人，他無法為他們個人生涯規劃，「只要為新北付出，不管任何黨派都歡迎」。

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