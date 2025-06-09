艋舺公園動工恐爆無家者安置危機 民團籲蔣萬安做好配套

無家者聯盟舉辦「艋舺公園改建在即，恐成近年規模最大的無家者排除事件！？」記者會。（記者田裕華攝）

2025/06/09 14:04

〔記者林哲遠／台北報導〕台北市政府將於本月底展開艋舺公園改建工程，數個民團組成的無家者聯盟今召開記者會呼籲，台北市長蔣萬安應整合跨局處的行動步調，否則將釀成近年來規模最大的一起無家者排除事件，不但會衝擊周邊社區秩序與無家者人權，也會使台北車站周圍再添一群無家者；此外，衛福部應盡速推動「無家者專法」，各地方政府有專法定預算及資源因應。

無家者聯盟上午召開「艋舺公園改建在即，恐成近年規模最大的無家者排除事件！？」記者會指出，面對艋舺公園整建將迫還70位無家者與衝擊社區秩序的風險，台北市政府至今仍然缺乏市府層級的政策方針，去年市府承諾以「分段施工」方式減緩對無家者迫遷與社區秩序的影響；今年6月卻要採取「全面施工」的方式，將使衝擊至少擴大一倍。

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無家盟批評，台北市長根本沒有督導跨局處協調行動，仍然缺乏市府層級的政策及資源。如果市府連分段施工都可以跳票，工務局與社會局各行其是，市民如何相信僅憑基層社工在有限資源下的努力，能夠因應70位無家者迫遷對人權與社區的雙重衝擊？

人生百味文化建構協會共同創辦人巫彥德強調，無家者不會因為公共空間的拆除而消失，反而會加深困境；無家者之所以聚集於公共空間，是因為制度漏接、走投無路，只能流動到公共空間，即便拆除公共空間人還是走投無路。無家者在一個地方被排除之後，仍須移動到某個地方討生活，因此，任何以排除無家者來回應問題的方式，都是打假球。

面對艋舺公園很快會架起鐵圍籬，將無家者趕出屋簷外，無家盟建議，北市府應在事前做好整體配套措施，為無家者在鄰近社區中找到住房或居住空間，蔣市長應親自或責成副市長督導各局處，在兼顧人權的政策方針下協調行動，包含鄰近的居住資源、洗浴、行李、餐食、盥洗，積極協助自立的生活重建服務等等，現行安置量能是否跟得上工務單位排除無家者的速度，應審慎評估，做好跨局處的行動步調協調。

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