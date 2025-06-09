新北國民黨團批民進黨將議會變秀場 籲回歸市政關注民生議題

針對新北市議會民進黨團於今（9）日市政總質詢中大談罷免案與黨主席議題，國民黨新北市議會黨團嚴詞抨擊民進黨「將議場變成綜藝秀」，玩起ㄣㄥ拍手節奏遊戲，更批評質詢內容偏離市政主軸、無視市民期待與議會尊嚴。（記者羅國嘉攝）

2025/06/09 13:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕針對新北市議會民進黨團於今（9）日市政總質詢中大談罷免案與黨主席議題，國民黨新北市議會黨團嚴詞抨擊民進黨「將議場變成綜藝秀」，玩起ㄣㄥ拍手節奏遊戲，更批評質詢內容偏離市政主軸、無視市民期待與議會尊嚴，呼籲民進黨回歸正軌，重視人民真正關心的民生議題。

國民黨團書記長王威元痛批，民進黨議員在議會開場就以國民黨立委姓名玩起「ㄣ、ㄥ」節奏拍手遊戲，並集體高喊「大罷免大成功」口號，形同將議會神聖殿堂娛樂化，本該利用議會質詢時間為人民爭取最大的福利，但「民進黨所稱的最大民主，展現出來的只有想著如何罷免國民黨立委，甚至反批議長的制止，無視議會尊嚴。

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議員呂家愷也直言，民進黨黨團根本無心市政，針對新北市第一天的總質詢，民進黨在開頭就把國會立委的名字輪番拿來歌唱、大玩節奏遊戲，根本漠視人民對代議士為民喉舌的期待。

議員江怡臻指出，民進黨以錯假預算資訊進行質詢，根本就是造謠無底線，立委大罷免議題與市政並無直接關係，卻堂而皇之成為民進黨總質詢首要題目，顯示執政黨眼中只有打壓在野黨，沒有市政建設，難道行人安全、社福政策、教育政策等，都比不上罷免國民黨重要？

最後，王威元呼籲，民進黨應「放下屠刀，立地學習」，學習國民黨如何在議會中務實問政、為市民爭取最大福祉，才是新北市市政發展的真正之福。

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