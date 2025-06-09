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    翁達瑞東京演講 將大罷免與野百合學運、太陽花運動並列

    旅美教授翁達瑞8日接受在日台僑團「全日本台灣連合會」邀請在東京以「大罷免與台灣民主：過去、現在、未來」為題發表演講。（全台連提供）

    旅美教授翁達瑞8日接受在日台僑團「全日本台灣連合會」邀請在東京以「大罷免與台灣民主：過去、現在、未來」為題發表演講。（全台連提供）

    2025/06/09 13:56

    〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕 旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）8日接受在日台僑團體邀請在東京發表演講。翁達瑞將野百合學運、太陽花運動和大罷免列為台灣民主過去與現在最重要的公民運動，他樂觀預估，若31席二階送件藍委都能進入三階投票，應該可罷掉10到15席。

    全日本台灣連合會8日舉辦年會，邀請翁達瑞以「大罷免與台灣民主：過去、現在、未來」為題發表演講。翁達瑞上週結束在美授課，返台途中首站就到東京演講，這次返台除了繼續出庭參加高虹安誣告案二審結辯庭，也將參與大罷免活動。

    翁達瑞在演講中介紹台灣過去兩次重要的民主運動，1990年的野百合學運與2014年的太陽花學運，他指出，當時李登輝總統以野百合學運與民進黨合作，達到政治改革，野百合最大的貢獻就是確立台灣的主權屬於台灣，不管中華民國這個國號喜不喜歡，中華民國的主權屬於台灣，以台灣為主體的政權。

    太陽花學運的背景是國民黨推動服貿法案，學生在民進黨的保護之下，阻擋國民黨與共產黨合作將台灣鎖進去中國的野心，太陽花最重要的成就是確定一邊一國，台灣歸台灣、中國歸中國，兩邊互不隸屬。

    而大罷免公民運動則是為了修正2024年國會選舉錯誤的投票，罷免不適任的立委。國民黨立委胡作非為，透過修法毀憲亂政、國會擴權，讓親中賣台變得更簡單，再來就是刪凍預算，擾亂中央執政。翁達瑞強調，人民的這一票不能隨便投，要讓立委知道，立委很大沒有錯，但公民才是頭家，公民可以讓你上台也可以讓你下台。

    民進黨在大罷免運動一開始不支持，但公民團體將大罷免變成非常重要的公民運動後，民進黨也加入，目的就是要把親中賣台的立委下架。

    他指出，國民黨有36席區域立委，其中有31席完成二階連署，若都順利成案，今年7、8月應可投票，由於罷免的對象明確，只有同意與不同意的選擇，被罷免人很難反擊，若31個都能進入三階投票，罷掉10席至15席的可能性極大。民進黨若能在四階改選時拿下6席，變成國會多數，就能讓國民黨作亂無效。

    翁達瑞指出，這次的大罷免沒有政治明星，都是一般公民，有很多像「阿美」這樣代表性人物，阿美被迫曝光後勇敢面對，不但人格好，思考也很清楚，罷團類似阿美這種公民非常多，這是令他最感動的地方。

    翁達瑞也細數過去學運出現很多政治明星，有人目前在中央擔任要職，但也出現很多變節的人物，他舉出前高雄縣長楊秋興和前立委郭正亮，都是在選戰失利後變臉，他表示，要看出政治人物的真面目很難，沒給他輸他就不會變臉，會繼續隱藏，如果當年郭正亮繼續當立委，搞不好現在就是外交部長。翁達瑞還直指黃國昌沒有理念，歷史給他一個很大機會站上浪頭，但他自己栽下來。

    翁達瑞也提到台灣民主的脆弱性，台灣民主由上而下，一般民眾對民主的體會不夠深，20%選民對台灣不認同，投票時取決於意識形態而非公共事務，公民缺乏獨立思考，容易受到網路假新聞的左右，還有人民的公私不分。

    他舉例說，有人是因為家裡阿公出殯時某民代來上香，為了還人情就投給這位民代，他表示，要還人情是等這位民代家裡有喪事時去上香，拿選票還人情是假公濟私。

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