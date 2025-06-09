「掃除綠衛兵」效果不彰？黃國昌：見縫插針的話就不用講了

針對罷藍委、罷綠委呈現31:0戰績，台灣民眾黨主席黃國昌表示，不管中選會訂哪一天投票，他會號召台灣人民和民眾黨支持者站出來。（記者賴筱桐攝）

2025/06/09 13:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕全台大罷免延燒，第二階段連署書送件罷藍委和罷綠委呈現31：0懸殊態勢；台灣民眾黨主席黃國昌今天（9日）表示，民進黨政府要藉由「大惡罷」重新回到「一黨專政」的路線，「民眾黨不會坐視不管」，不管中選會訂投票日是哪一天，他都會號召台灣人民和台灣民眾黨的支持者一起站出來。

黃國昌今天隨立法院教育委員會考察新北市板橋區3所國小的設施修繕，有記者追問大罷免二階送件至今淪落到罷藍委、罷綠委31:0的結果，藍白未來是否有具體合作方針？黃國昌表示，目前為止沒有跟國民黨主席朱立倫進一步討論，但是「民進黨政府要藉由搞大惡罷，重新回到一黨專政的路線，民眾黨不會坐視不管、也絕對不會同意」，不管接下來中選會訂投票日是哪一天，他都會號召所有台灣人民包括台灣民眾黨支持者一起站出來，「跟民進黨政府的違法濫權、想要走回專制獨裁的老路說不」。

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另外，外界質疑，黃國昌今年2月發起的護民主、反威權「掃除綠衛兵」行動效果不彰？黃國昌回應，「這種見縫插針的話就不用講了」，民進黨從去年夏天開始搞大罷免，還說跟自己沒關係，民進黨想要走回一黨專制的老路，不會有任何效果，民進黨擅長散播謠言、抹黑、抹紅，但是真正公開要接受檢驗的時候，「實際效果就像昨天有民進黨側翼，被國民黨立委徐巧芯『洗臉』洗得很精彩」。

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