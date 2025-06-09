批「法庭直播」修法粗糙 司改會等17團體籲立院勿強渡關山

民間司法改革基金會等17個團體今共同聲明，認為民眾黨推動「法庭直播」的修正草案，於程序及內容上皆有重大瑕疵，要求立法院應認真對待此次修法，切勿強渡關山通過未經充分討論的法案。（圖由司改會提供）

2025/06/09 14:00

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民眾黨團推動「法庭直播」，其所提「法院組織法修正草案」已於5月23日逕付二讀，此舉引發多個法官、檢察官與律師團體反彈。民間司法改革基金會等17個團體今共同聲明，認為基於人民訴訟權保障與被告受公平審判的憲法權利觀點，民眾黨團本次推動的草案，於程序及內容上皆有重大的瑕疵，要求立院應認真對待此次修法，切勿強渡關山通過未經充分討論的法案。

民眾黨團以落實「2017年總統府司改國是會議」決議為由，要求事實審刑事、民事、行政案件，得個案進行法庭公開播送，相關修法草案已逕付二讀。

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司改會指出，上述修正草案立法過程粗糙冒進，也未進行充分討論，引起部分法官、檢察官與律師團體反彈。目前，法官協會、女法官協會、劍青檢改、台北律師公會、台灣刑事辯護律師協會、台灣法學會、台灣刑事法學會、台灣法醫學會與法醫師公會分別發布聲明反對輕率修法，要求開放法庭公開播送的制度改革須經審慎評估，並與各界充分溝通後取得共識，勿讓事實審法院淪為流量秀場。

對此，司法會今與人權公約施行監督聯盟、婦女新知基金會、勵馨社會福利事業基金會、文化環境文教基金會、公民監督國會聯盟、中華民國身心障礙聯盟、亞洲公共文化協會、台灣教授協會、台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣人權促進會、台灣勞工陣線、台灣伴侶權益推動聯盟、台灣廢除死刑推動聯盟、台灣婦女團體全國聯合會、台灣冤獄平反協會、台灣原住民族青年公共參與協會等17團體共同發布聲明。

聲明指出，基於人民訴訟權保障與被告受公平審判的憲法權利觀點，認為民眾黨本次推動的草案，於程序及內容上皆有重大的瑕疵。為謹慎推動「事實審法庭公開播送」，在不影響當事人權益的情況下，拉近人民於司法活動的距離、提升人民對司法的瞭解與信任，司改會提出以下3點訴求。

首先，法庭公開播送固有助於強化司法的公開透明，但法制化仍應建立在足以確保案件當事人受公平審判的前提下妥適硏議。其次，外國法制實踐經驗不一，成效有待評估，我國初始推動法庭公開播送應謹慎為之。尤其是事實審個案法庭公開播送，牽涉不同訴訟類型，全面納入影響既深且廣，應經充分討論，不宜躁進修法。最後，民眾黨本次主導的修法程序草率、立法品質欠周詳，強烈呼籲暫緩審議。

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