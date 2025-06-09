綠議員喊話應出馬參選國民黨主席 侯友宜回應了

新北市議會今（9）日市政總質詢，民進黨議員鍾宏仁在質詢中直接呼籲新北市長侯友宜應出馬角逐國民黨黨主席，痛批國民黨內部亂象與黨主席失能，點名侯是「唯一正常、具備高度」的人選，應扛起責任。（記者羅國嘉攝）

2025/06/09 13:37

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會今（9）日市政總質詢，民進黨議員鍾宏仁在質詢中直接呼籲新北市長侯友宜應出馬角逐國民黨黨主席，痛批國民黨內部亂象與黨主席失能，點名侯是「唯一正常、具備高度」的人選，應扛起責任。對此，侯友宜則回應「今天是來好好討論市政，不需討論我個人。」

鍾宏仁指出，現在的立法院有團結嗎？藍營立委就是要砍預算，讓中央不能運作，如果新北市議會砍市府也是6％業務費用，能運作嗎？台灣會這麼亂，目前問題出在立法院，但認真說起來是黨主席出問題，且黨主席很重要，如今國民黨提出的不分區名單都奇奇怪怪，區域立委「看起來還不錯卻沒有架勢」，而傅崐萁、翁曉玲等人更是在立院「亂補一通」，導致整體政治局勢紊亂。

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鍾宏仁表示，儘管罷免案進行中，後續仍需補選與提名，若黨主席未更換，問題仍將持續惡化。他認為，黨主席必須對不分區與區域提名、縣市長與立委選舉全盤負責，若黨中央無法有效整合，國民黨恐難以自救。

針對外界流傳的黨主席熱門人選，鍾宏仁直言立法院長韓國瑜「不行」，指出立院亂象就是韓所造成；而台中市長盧秀燕「民調雖高」，但他認為問題不少，甚至提及她過去領銜的公投連署案中「死亡簽名」風波仍待查明，強調「侯友宜比盧正常一點，因為曾當過警政署長，一切都會依法不會違法。」

「你表態一定贏！」鍾宏仁直白喊話侯友宜，「你是曾經代表國民黨選總統的人，也曾當警政署長，該有的高度都有」，若侯不出面承擔，只會讓亂象繼續延燒。他並呼籲「為了新北市穩定，為了縣市與立委提名的正軌運作，侯應出馬競選黨主席。」

面對連番勸進，侯友宜則重申，「今天是市政總質詢，我們應專注討論市政，不用討論個人，沒有意義。」

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