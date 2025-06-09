罷免藍委丁學忠總部成立 宣示進入第3階段行動核心

罷團「雲林拔釘」在虎尾成立罷免總部，裡面規畫有常設展覽、互動打卡區。（記者黃淑莉攝）

2025/06/09 13:15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕罷免國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠公民團體「雲林拔釘」，今（9）日在丁學忠的大本營虎尾鎮成立罷免總部，宣示啟動第3階段宣傳行動核心，期盼透過更貼近民眾生活的方式，凝聚基層民意，投票時踴躍出來投票，讓罷免案能順利通過。

雲林拔釘罷免總部今天在多名志工齊聲高喊「雲林拔釘會成功」下揭牌，志工露西歸指出，罷免總部在罷免行動中占有非常重要的戰略意義，罷免行動分3階段，前面2階段都很艱困，鄉親們也都很擔心害怕，一階時就徵求罷免總部成立，一直找不到地方，2階罷免連署順利送件後，感受到鄉親支持的熱度增加，總部順利成立。

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露西歸表示，罷免總部將成為第3階行動核心，在投票前進行一系列的活動，包括總部內規畫有常設展覽，展出罷團從第1階段到第2階段所有過程，還有全國大罷免各地公民發揮創意所創造出來的小物，藉此讓民眾知道這次罷免行動是各地人民發揮自己意志、理念所展現的行動。

此外，內部有拍照打卡體驗區，讓鄉親體驗拔釘工人的日常，還有影音播放紀錄在2階連署的出攤紀錄，而在投票前每週都有在地課程與社區互動的多元活動，期盼透過更貼近民眾生活的方式，深化罷免議題、擴大社會參與，進一步凝聚基層民意。

罷團志工說，除了設立總部，團隊同步展開11鄉鎮的機車掃街行動，機動深入各地街頭巷尾，將罷免理念傳遞給更多鄉親。

團隊志工強調，第3階段罷免投票預計在7、8月舉行，法定門檻同意罷免票數須超過6萬8752票，且多於不同意票數，罷免案才能通過，呼籲所有關心政治、期待改變的選民，務必提前預留時間，不僅要親自出門投票，更要號召親朋好友一同參與，堅定投下「同意」票。

罷團說，總部即日起開放，每週一至週日上午10點至晚間8點，歡迎鄉親前來了解行動、參與活動、索取小物。

罷團「雲林拔釘」在虎尾成立罷免總部，宣示進入第3階核心行動。（記者黃淑莉攝）

罷團「雲林拔釘」在虎尾成立罷免總部，宣示進入第3階核心行動。（記者黃淑莉攝）

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