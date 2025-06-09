綠議員質疑洪孟楷照片貼反罷免標籤 侯友宜：能管別人臉書、言論自由？

新北市長侯友宜強調，「公職體系應行政中立，但能管得住別人的臉書與言論自由？」 （記者羅國嘉攝）

2025/06/09 13:43

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會今（9）日展開市政總質詢，民進黨多位議員針對近期各地反罷免活動質疑公職行政不中立，點名台中有里長透過廣播系統宣傳反罷免、新北立委洪孟楷則在公部門參與活動中使用反罷免標語，甚至在未公告投票日之前設立看板宣傳反罷免，種種行為是否合法？市長侯友宜強調，「公職體系應行政中立，但能管得住別人的臉書與言論自由？」

民進黨市議員鄭宇恩質詢時，指出台中一名里長利用里內廣播系統發送反罷免訊息，質疑是否涉及為特定人士宣傳，並問及新北市有一千多個里，可以用廣播系統幫忙特定人士宣傳反罷免嗎？侯友宜回應，他不清楚台中的情況，但鼓勵民眾踴躍投票表達立場。

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鄭宇恩拿出淡水里內舉辦的節能節碳環境生態觀摩活動照片，出現民眾拿出反罷免手舉牌，質疑這種場合有出現反罷免資訊，能拿來核銷嗎？這已違反行政中立，市府卻沒有制止，是否代表「罷免團體也可以進入宣傳？」若市府有疑慮，就是不可以。另外，近日淡水舉辦的健行活動，洪孟楷卻拿照片發臉書，貼上反罷免標籤，裡面有在地區長，是否有為特定人士站台的嫌疑？而尚未公告投票時間，洪卻已掛出看板宣傳反罷免，明顯違反選罷法，選委會能不能處理？並直言「新北市府整個都行政不中立。」

對此，侯友宜強調，若有違法會依法處理，但「一張照片不能當成證據，也不能限制他人的言論自由。」他也重申立場「公職體系要行政中立，但能管住別人的臉書跟言論自由嗎？」

民進黨團總召廖宜琨則指出，罷免案「31:0」已經成案，現場呼籲民眾投下同意罷免票，「讓國家恢復正常」，現場還高喊「大罷免，大成功」口號，卻遭議長蔣根煌質疑「這跟市政哪有關係？」

廖宜琨更要求侯友宜就倒閣與黨內政治立場表態，強調藍白合作關係緊張，朱立倫與蔣萬安對倒閣各執一詞，國民黨立委面臨政治存亡考驗，直言「如果連罷免都合不了，更別說市長要藍白合了。」

侯友宜表示，「我反對大罷免，要台灣是和諧團結的台灣。」最後更嗆賴清德政府，「砍預算要砍地方的，沒看過這樣的政府啦！」他支持大家團結，包括一般性補助款趕快還給地方政府，支持政治不要用人民納稅錢綁架。

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