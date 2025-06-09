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    卓榮泰審查預算「輪迴說」 黃國昌：像幫派幫主

    針對行政院長卓榮泰審查預算的「輪迴說」，台灣民眾黨主席黃國昌表示，卓榮泰的講話方式比較像幫派的幫主，不像是行政院長。（記者賴筱桐攝）

    針對行政院長卓榮泰審查預算的「輪迴說」，台灣民眾黨主席黃國昌表示，卓榮泰的講話方式比較像幫派的幫主，不像是行政院長。（記者賴筱桐攝）

    2025/06/09 13:19

    〔記者賴筱桐／新北報導〕中央政府刪除地方政府一般性補助款，行政院長卓榮泰7日表示，審查預算表決時支持中央政府的立委，其所屬的地方政府將優先協助，還說「這不是報復，而是輪迴」。對此，台灣民眾黨主席黃國昌表示，台灣是民主憲政的國家，行政院長講話卻像幫派的幫主。

    黃國昌今天參加立法院教育及文化委員會主辦的「考察新北市國民教育充實教學環境設備及校園修繕」行程，針對卓榮泰的「輪迴說」，他在板橋區大觀國小受訪表示，台灣中華民國是民主憲政國家，行政院長講話比較像幫派的幫主，不太像是行政院長。在民主憲政的法治國家，行政部門提出預算，立法委員作為立法機關進行監督是天經地義，行政機關的預算國會不准刪減，就是北韓和中華人民共和國，沒想到民進黨現在對於民主憲政的基本認知退步到這種程度。

    黃國昌說，立委針對中央政府總預算進行把關之後，2025年是史上最高預算，達3兆1000多億元，國會針對預算浮濫進行合理刪減，但刪減的提案中，完全沒有提到要去刪減地方政府的補助款，結果卓榮泰全部拿地方政府補助款動手，造成的惡果就是地方政府面對弱勢族群、社福的支出，沒有足夠經費因應，錢全部掌握在中央手上，中央政府自己的預算被刪除，就濫用權力從地方政府身上拔毛，天底下有這樣的道理嗎？

    黃國昌批評，堂堂的行政院長不談民主憲政的法律、不談依法行政，完全憑個人好惡，發表類似宗教家的言詞，用宗教當作比喻，凸顯卓榮泰完全沒有慈悲心，在法治原則下，卓榮泰憑什麼做這件事情？違法濫權、莫此為甚，呼籲不要再用奇怪的言語移轉問題的焦點。

    針對行政院發言人李慧芝指出，中央與地方政府的困境是因為立法院不理性刪除大幅預算造成，黃國昌回應，堂堂的行政院發言人散播假訊息，他公開點名，「這樣的發言人還適任嗎？」不過她發言的tone調跟卓榮泰很像，完全不討論事實，視民主法治於無物，憑個人的好惡覺得自己權力很大，愛怎麼幹就怎麼幹，因此台灣人民要站出來，向民進黨這種專制、獨裁、惡霸的作風說不。

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