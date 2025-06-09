廖婉如陪瓜地馬拉第一夫人逛大稻埕、故宮 盼讓友邦看見台灣軟實力

林佳龍夫人廖婉如與瓜地馬拉第一夫人貝娜多參觀國立故宮博物院。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/06/09 13:12

〔記者黃靖媗／台北報導〕友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo de León）與第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）的國是訪問團昨日結束訪台行程。外交部長林佳龍透過臉書表示，阿雷瓦洛訪台期間，外交部特別安排他夫人廖婉如代表外交部陪同阿雷瓦洛伉儷參訪大稻埕老街、龍山寺、國立故宮博物院、世界宗教博物館、朱銘美術館等地，盼讓友邦看見台灣的風景與文化軟實力，也感受台灣的好客與溫暖。

林佳龍表示，去年10月他與廖婉如應邀訪問瓜地馬拉期間，廖婉如便與貝娜多建立深厚情誼，貝娜多這次特別安排再訪印象深刻的龍山寺，並在廖婉如陪同下參香祈福，祈願兩國國泰民安、邦誼長存，廟方也安排志工導覽解說與書法體驗活動，重現去年廖婉如帶著文房四寶赴瓜地馬拉總統官邸揮毫的記憶，兩人並手持龍山寺的香火袋繞香爐三圈過火祈福，貝娜多更將香火袋佩戴在脖子上，融入台灣文化。

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林佳龍也指出，廖婉如與貝娜多參觀國立故宮博物院時，院長蕭宗煌提及30年前瓜地馬拉國家歷史博物館曾將珍貴馬雅文物運到台灣展出，期待雙方能再度合作，貝娜多當場欣然回應，盼促成文化交流；廖婉如也陪同貝娜多參觀世界宗教博物館，觀賞「光在萬物」特展，沉浸於藝術與信仰之光當中。

林佳龍表示，阿雷瓦洛也在行程第二天起加入廖婉如與貝娜多，共同造訪大稻埕，交流台灣文化、社區營造與文創議題，並前往朱銘美術館，在台灣最大的戶外雕塑美術館場域，感受朱銘的作品與自然融合的力量，也前往法鼓山世界佛教教育園區，在禪修與藝術間體會台灣多元、包容而深厚的文化底蘊。

林佳龍表示，在台灣，外交是一項既辛苦又充滿挑戰的工作，台灣以韌性、良善的特質努力拓展國際空間，也期盼每位訪台外賓在正式行程之外，能親身體驗台灣的人情與風土，將台灣的美好帶回他們的國家，為台灣發聲。

瓜地馬拉第一夫人貝娜多參訪龍山寺，在林佳龍夫人廖婉如陪同下參香祈福，祈願兩國國泰民安、邦誼長存。（圖擷取自林佳龍臉書）

林佳龍夫人廖婉如陪同瓜地馬拉第一夫人貝娜多參觀世界宗教博物館，觀賞「光在萬物」特展。（圖擷取自林佳龍臉書）

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