立院明審「兒托法」 4小黨籲：揭露保母背景、翻新監管制度

時代力量、綠黨、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟合辦「請你幫幫我們，讓我平安長大」記者會。（記者田裕華攝）

2025/06/09 13:12

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院社福及衛環委員會明（10）日將排審「兒童托育服務法草案」，時代力量、台灣基進等4小黨赴立院外召開記者會，並提出政府應於3年內完成0至6歲托育體系整合、托育機構強制裝設監視器、翻新保母監管制度、建立違規記點退場制度、提升居托人力與待遇、居托平台應揭露保母背景等多項修法訴求。

時代力量今日偕同台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟以及一群關心孩子的爸媽、6個六到九歲的小孩，共同召開「請你幫幫我們，讓我平安長大」記者會。現場由8歲的Emma代念一位6歲妹妹寫的信，信中提到，聽到有些孩子被欺負讓她很煩惱，希望更多孩子都能跟自己一樣平安長大，希望能有規定派上用場，保護孩子。

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時力黨主席王婉諭指出，這是一場事關孩子安全與未來的重大改革，希望社會大眾與家長一同發聲、關注、監督立法院的修法，勿讓難得的改革契機再次流失。台灣雙薪家庭已成常態，托育需求迫切，但長期以來托育現場監管缺失、資源不足，導致孩童受傷甚至喪命的悲劇層出不窮。她以「剴剴事件」為例，強調改革刻不容緩。

「孩子沒有選票，也沒有政黨，他們的安全仰賴我們站出來！」王婉諭呼籲，民眾主動致電立委，並在週三到立法院現場表達訴求，避免僅依行政院版本草率通過，錯失真正改革的契機。她強調，「兒童托育服務法」的修法，不能再是換湯不換藥的表面立法，應以孩子為優先，落實有效監管，讓每個孩子都能在安全、尊嚴中成長。

小民參政歐巴桑聯盟雙北黨部主任陳宛毓說，0至2歲是孩子建立安全依附的關鍵期，家長的情感投入與陪伴不可取代，托育政策不能只聚焦在托嬰中心或保母數量，更要關注照顧品質與家庭的實際處境。她提出三主張，一、三年內完成0至6歲托育體系整合；二、賦予互助托育、社區共學等關係導向照顧合法地位與資源；三、建立社區照顧網絡，支持家長不再孤立育兒。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯認為，「兒童托育服務法」修法，是歷經多起悲劇後得來不易的契機，絕不能只是「換殼不換藥」，孩子沒有選票，但有權利平安長大，政府有責任建立完善的監管制度，讓家長能安心托育，讓孩子真正成為政策的中心。

台灣基進黨主席王興煥提及，希望社會在看待這個議題時，能夠區分托育制度與社福安置制度的不同。這次引發關注的事件，實際上涉及的是高風險家庭與社福體系，而非每一位日常提供托育服務的保母，因為他們都是國家未來的公民，國家未來的主人。

王興煥提出四大改革訴求，一、監視器裝設與雲端備份，所有托育機構應強制裝設監視器，並雲端備份影像資料，保障證據保全，同時建立合理的隱私與調閱機制；二、保母監管制度翻新，現行由居家托育中心同時培訓與監管保母，造成角色混淆，政府應主責監督，並建立「違規記點退場制度」，杜絕超收、獨留等不當照顧。

王續指，三、提升居托人力與待遇，面對保母高齡化與人力不足，應建立調薪機制，並提供培訓與補助，特別針對收托特殊兒童的保母給予支持；四、資訊透明，讓家長安心，居托平台應揭露保母背景、訪視與違規紀錄，讓家長掌握資訊、安心送托。

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