卓榮泰「輪迴說」 林思銘批：這不是治理是神棍政治

國民黨立委林思銘。（資料照）

2025/06/09 13:23

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰日前面對屏東縣長周春米爭取地方文化建設補助時表示，對於支持中央總預算的立委，政府將優先協助其所屬地方政府解決建設經費短缺問題。國民黨立委林思銘今日表示，在卓揆「輪迴說」這種邏輯下，中央政府可以無視法律、漠視建設需求、輕蔑民眾生活，只要地方首長與立委願意「拿香跟拜」、唸政府愛聽的經文，就能獲得預算庇佑、免於「因果報應」。這不是治理，這是神棍政治。

林思銘指出，他質詢行政院，統刪地方一般性補助款是否合法？行政院強辯是依據《財政收支劃分法》第30條與《地方制度法》第69條，完全合法。

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林思銘表示，如今真相大白「合法與否根本不是重點。只要你秉持監督預算、審核施政績效」，你就會被打入卓院長口中的「六道輪迴」，而且還是三惡道之列。

林思銘說，當人民需要的是實質建設、民生改善，政府卻以宗教輪迴的話術操控預算分配，將依法問政者視為異端，將地方百姓的福祉當作祭品。這樣的體制，竟還妄想以罷免手段打擊認真監督的民意代表？

林思銘強調，面對神棍式的執政、政治恐嚇般的語言操弄，我們必須挺身而出、堅定反對，因為只有守住監督的力量，人民才有掙脫輪迴的機會！

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