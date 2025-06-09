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    2028中火可無煤？盧秀燕：只要中央有決心就沒問題

    盧秀燕說，只要中央有決心，2028中火無煤可達成。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕說，只要中央有決心，2028中火無煤可達成。（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/09 12:54

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台電表示中火2028無煤無法達成；對此，台中市長盧秀燕表示，中火部置3部燃氣機組，2028年會設置完成，一部可抵2.5至3部燃煤機組，約等於10部燃煤機組，只要中央有決心，2028中火無煤沒有問題。

    國民黨市議員張瀞分表示，立法院決議2028中火要無煤，她詢問市長的看法。盧秀燕表示，無煤中火是中部民眾共同目標，像彰化有一個小學在下風處，每一次火力全開受影響，好空氣要自己爭取。

    盧秀燕表示，日前市議員黃馨慧拿出數據，中火要設置3部燃氣機組，2028年會設置完成，一部燃氣可抵2.5至3部燃煤，2028年只要中央有決心沒有問題。

    盧秀燕表示，台電人員是國營事業人員很難為，歷任經濟部長大家很有責任感，去籌劃發電，有乾淨、便利的電可以用，各種能源可調派，不能偏重哪一個，因為台灣沒有天然資源，若只能依賴某一種，萬一出狀況就慘了，因此台灣八成只用火力有很大危機。

    盧秀燕指出，台電員工超過半世紀以來在打拚規劃多元化的發電，但因為執政黨有他的「神主牌」，台電很辛苦在調度，每天都擔心何時跳電，也必須說出不得已的話，因為不配合、不說謊，會「順我昌，逆我亡」，意見不一樣不配合的人都要倒霉，所以台電講奇怪的話是不得已，不然要怎麼辦？

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