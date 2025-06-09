議員籲新北推「兒童工作證制度」 侯友宜持正面看法

新北市長侯友宜今日赴議會備詢，針對議員質詢議題回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/09 12:33

〔記者黃子暘／新北報導〕兒虐事件、兒少性平事件頻傳，新北市議員彭佳芸今（9日）質詢表示，目前的不適任教師系統具有制度漏洞，民間不斷呼籲比照國外推行「兒童工作證制度」，盼新北市在中央推動修法前，率先建置相關制度，補足新北市社會安全人力進用比例六都最低的不足。市長侯友宜說，事涉中央一致性法規處，將建議中央推行，也會請教育局進一步研議，若法令允許地方可以先行，他也支持加強把關。

彭佳芸表示，目前不適任教師系統具有不立案就不須查詢、未落實查詢、查詢權限極為限縮、期限一過就完全消失等制度漏洞，無刑事紀錄證明也無法完全呈現是否過去有緩刑紀錄，民間不斷呼籲修法，希望比照國外推行多年的「兒童工作證制度」，凡工作內容會接觸到18歲以下孩童者，都要取得認證才得以服務。

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彭佳芸指出，過去社會想推動性犯罪公開法，但受限於人權、個資問題未推行成功，不如換個角度，從「告訴大家誰不合格」改為「告訴大家誰可能可以勝任」，希望市府可以先行推動，建立自己的認證制度，並採志願制，鼓勵從事相關兒童工作者主動來申請。

侯友宜、教育局長張明文回應，事涉中央一致性法規處，將建議中央推行，也請教育局研議，若地方可以先行，他也支持加強把關，可以做的儘量配合；現行學校、補習班教職人員一定做到把關，也有連接上全國性的不適任人員系統，將研議制度配套上有無可行性。

針對社安人力，彭佳芸進一步說，新北社安工作壓力重大，社安網人力進用比率一直都是六都最低、全國倒數第二，也應趕緊設法提升，別再枉費中央補助新北市強化社會安全網的美意，目前新北進用比例僅77.9％，盼明年達到85％，也詢問市府是否提供更具體的留才誘因？

侯友宜、社會局長李美珍指出，新北留才不易，諸如社安人員、警消都選擇返鄉服務，若中央挹注更多經費，市府就可以增加補助；近期市府進用32位社工，現行市府除了提供社工久任獎金，也在研議是否提供租金補貼，另外外勤社工工作風險與壓力更大，市府也在向中央爭取外勤社工津貼等實質福利。

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