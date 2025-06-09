新北綠營質詢藍白亂刪預算 蔣根煌稱「與市政無關」引爆爭論

新北市議會今日進行市政總質詢，民進黨黨團總召廖宜琨，與市議員張嘉玲、鄭宇恩、鐘宏仁、彭佳芸、周雅玲，共同針對「藍白亂政刪預算，大罷免風雲起！」為題進行質詢。（記者羅國嘉攝）

2025/06/09 12:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會今（9）日進行市政總質詢，民進黨黨團總召廖宜琨，與市議員張嘉玲、鄭宇恩、鐘宏仁、彭佳芸、周雅玲，共同針對「藍白亂政刪預算，大罷免風雲起！」為題進行質詢，砲火直指國民黨罷免案全軍覆沒、藍白合內鬥不斷，要求新北市長侯友宜應正面回應倒閣、黨主席改選、未來市長接班等政治議題。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨團針對「藍白亂刪預算，藍營推動反罷免」議題質詢，但在質詢前張嘉玲先提出「ㄣ、ㄥ」發音，說出許巧「芯」、陳玉「珍」、黃國「蔥」、傅崑「萁」、翁曉「玲」、習近「平」，並批評他們「一夥的」。隨即轉向痛批新北市總預算遭藍白聯手大刪，要求侯友宜回應時，議長蔣根煌卻突說「這跟市政哪有關係？」蔣也對侯說，「如果市長覺得跟市政無關，可以不用回答。」現場引發激烈爭論。

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面對爭議，侯友宜出面緩頰表示，議長「是出於好意」，議長的話大家都給予尊重。並強調國民黨新北市立委對預算刪減的決策是基於對地方的責任，但他也未見民進黨立委積極為新北市爭取資源。現場再度引發激烈爭論。

周雅玲則反駁說，此次質詢並未談論財劃法，只針對去年修今年總預算的部分，像是國防預算與安全預算大幅刪動，影響民生與安全領域的預算，再來重大部會的預算刪到只剩下一億元，政治擴權與憲法鬥爭的爭議，影響外交文化的預算，侯認為藍白立委在立法院有護預算嗎？並指侯的結論怎麼會做這麼錯誤的判斷，這不是很離譜嗎？

侯友宜表示，雖預算多數遭凍結，但行政運作不受影響；並重申司法程序應秉持比例原則，不可成為打壓異己的政治工具。他也對罷免案雙重標準現象表達不滿，因為在整個處理的過程當中，大家都看很清楚為什麼同樣在發動罷免的過程當中，這個辦那個不辦？直呼「大家的標準應該一致」。

張嘉玲則說，黨高層要對外道歉，不要讓國民黨士氣那麼低迷，所有黨工都已經不敢上班，接下來要怎麼辦？侯應該要有道德勇氣，要求國民黨主席朱立倫要出來道歉，甚至檢討、反省；侯回應，會致力推動福國利民的政策，不容外界以偏概全、抹煞努力。

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