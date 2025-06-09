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    遇「兩岸聯手系統性攻擊」 沈伯洋籲：看清中國手法嚴陣以待

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/06/09 12:16

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    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委沈伯洋及其父親，連日遭香港媒體、中國國台辦、特定台灣媒體攻擊，國安單位分析報告顯示此為「兩岸聯手」鎖定攻擊我國會議員首例。國民黨今（9）日也開記者會繼續攻擊沈家。對此，沈伯洋回應指出，「我們並沒有說到底誰是『在地協力者』，結果馬上就有人出來應和」，拜託大家一定要看清楚中國的手法。

    沈伯洋表示，今天「自由時報」刊出中國對他是系統性攻擊，且不乏在地協力者，結果沒想到新聞才剛出，國民黨馬上跳出來又開了一個抹黑他的記者會。他指出：「我們並沒有說到底誰是在地協力者，結果馬上就有人出來應和中國對他的攻擊資料，所以拜託大家一定要看清楚中國的手法。」

    沈伯洋說，他們家本來就是中南美台商，在做進出口貿易，國民黨卻說發現他們有進出口登記，「我實在是不知道該說什麼才好，所以請大家一定要注意，中國這種鋪天蓋地的手法只會越來越多、越來越嚴重，我們大家都必須嚴防以待。」

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