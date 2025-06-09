藍營轉守為攻 山除薇害：爭取搖擺選民支持

「山除薇害」發言人阿美感謝熱心市民不畏強權，主動提供資源力挺罷免行動。（記者羅沛德攝）

2025/06/09 12:13

〔記者董冠怡／台北報導〕公民團體「山除薇害」發起連署罷免國民黨籍台北市立法委員王鴻薇，於中山區民權東路二段、吉林路口建物外牆上架「同意罷免王鴻薇」的看板，象徵「民意不死，民主不倒」。罷團發言人阿美今在記者會提到，目前最需要的是大家一起協助尋找更多看板，還有陸戰行動的經驗分享，同時試圖打脫離同溫層，爭取「搖擺選民」的支持，願意出門投下「同意罷免」票。

對於國民黨台北市黨部週三將召開黨團大會，討論罷免三階策略與分工，動員守護小雞，以及王鴻薇的支持者也想提供看板欄位、因應罷團發送透卡，藍營將透過陸戰、空戰齊發，全面轉守為攻；阿美表示尊重，國民黨現在是以選戰模式反制罷免行動，由於公民團體沒有選戰經驗，故更需要依賴團結的力量，且是公民主導為主、政黨合作為輔，一起度過最艱難的一哩路，現階段需要協尋更多看板、陸戰行動策略分享。

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阿美指出，接下來得脫離同溫層，爭取「搖擺選民」的理解與認同，目前正在蒐集這些人的疑問，諸如為何要進行大罷免、大罷免是否過於情緒動員、是否在幫執政黨奪權等，並要耐住性子好好解釋，使其了解大罷免是為翻轉國會結構，表達對藍白程序不正義通過法律的不滿，呼籲民眾多多響應透卡行動，協助宣傳。

她也提到，藍白之後可能聯合，在地民眾非常反彈，預告週四會舉辦活動邀請民眾與會表達心聲，同時向民眾黨喊話，正值大罷免來勢洶洶，與藍委站在一起適合嗎？值得嗎？這是白營政治人物都要思考的事，「你們不需要被國民黨所害」。

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