綠營認大巨蛋選址錯誤 盧秀燕：創研土地還有20公頃、科技業可來標

市長盧秀燕表示，水湳創研土地還很多，有20公頃，26日釋出一批，有興趣的科技業者可來標。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/09 12:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於民進黨有議員認為大巨蛋不應設在原本應該給科技業的水湳經貿園區創研一，對此，台中市長盧秀燕表示，水湳經貿園區的創研土地很大，即使創研一拿來做大巨蛋，創研土地還有20公頃，6月26日就要釋出一批，科技業有興趣可以來標，所以創新的運動產業跟科技產業可並行不悖。

國民黨市議員陳政顯今天在市議會表示，大巨蛋BOT案投資金額400多億，願意到台中投資要樂觀其成，而有人說水湳創研一應該用來讓發展半導體生醫科技及無人機產業進駐，但根據水湳經貿容許表記載很清楚，創研一是允許文化設校及休閒運動設施，創研二則是生技科技、半導體業，因此創研二是更好的用地。

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市長盧秀燕表示，台中市很幸運，因為水湳機場遷走，市區才有如此大用地，好比松山機場幅員大，創研用地是經濟發展的用地，本身就是很大土地可以完整規劃。

盧秀燕指出，現在運動可成創新的產業，可帶動經濟觀光發展，如現在預防犯規可用AＩ，因此還把運動當作運動不認為是創新產業，這樣的觀念蠻落後。

盧秀燕並表示，此外水湳經貿園區的土地很大，裡面有創研一及創研二，即使把創研一拿來做大巨蛋，創研土地還有20公頃，6月26日就要釋出一批，科技業有興趣可以來標，所以創新的運動產業跟科技產業可並行不悖。

她更說，有台北市議員提醒她，台北大巨蛋跟台中大巨蛋命運很像，就有人見不得好，總是有人興建前反對，興建後蹭票，但這是民主發展過程正常現象，但她不會「順我昌逆我亡」，基本所有意見仔細聆聽，該做還是要做。

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