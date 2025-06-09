澎湖縣府表揚優秀團隊及個人 衛生局成最大贏家

澎湖縣今年模範公務人員，包括工務處採購執行科長歐文潔（左）、行政處資訊科長陳富宗（左二）、農漁局水產種苗繁殖場技士游惠晴（右）。（澎湖縣政府提供）

2025/06/09 11:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府於今（9）日召開第1005次縣務會議，由縣長陳光復主持，會中頒獎表揚在教育、體育、治安、公務服務及公共衛生等領域表現優異的個人與團隊，衛生局成為最大贏家。

表揚名單：中正國小學生歐奕辰、楊書淮及指導老師項志偉榮獲全國中小學資訊運用今年貓咪盃競賽國小遊戲組佳作。

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今年雙北世界壯年運動會榮獲佳績的澎湖選手：木球-個人球道賽：第2名呂清文、第3名洪文鴻。雙人桿數賽：第4名呂清文、洪文鴻。田徑-鉛球：第4名 洪文鴻、鐵餅：第4名洪文鴻。法式滾球-混合三人賽：第1名劉馨潔、蕭啟育、戴求實。男子雙人組：第3名 戴求實、吳必東。

二信合作社漁港分社經理陳國華、縣府警察局馬公分局文澳派出所警員李文原、合作金庫澎湖分行專員王室文，以及馬公分局啟明派出所警員林洛竹，成功攔阻2起詐騙案件，合計保住民眾448萬元；績優工友：澎湖縣政府 胡流水、白沙鄉公所 常玉瑛；車船處模範勞工：歐山弘、林長智、陳俊諺、成名勝、夏文建、吳家慶、高增名、劉承剛、郭鵬偉、柯惠傑、黃鈺書、蔡文光。

今年澎湖縣模範公務人員：澎湖縣政府工務處採購執行科長歐文潔、澎湖縣政府行政處資訊科長陳富宗、澎湖縣政府農漁局水產種苗繁殖場技士游惠晴。廉潔楷模：澎湖縣政府民政處科員顏秋美、澎湖縣政府主計處科員郭佩璇、澎湖縣政府財政處科員劉力仁、澎湖縣政府工務處書記顏青慧、 望安鄉公所村幹事許緯彤。

今年標竿學習案例績優團隊：第1名消防局、第2名衛生局、第3名教育處。澎湖縣政府衛生局榮獲衛生福利部國民健康署今年地方衛生機關保健業務考評：「保健業務」第4組優等獎、「HPV疫苗接種率」績優獎、「新生兒聽力篩檢及學齡前兒童視力管理」第4組第1名。

澎湖縣政府衛生局，成為澎湖縣務會議表揚最大贏家。（澎湖縣政府提供）

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