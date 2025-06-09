國民黨再鎖定沈伯洋 控沈父以「中國台灣籍」大賺人民幣

國民黨智庫副執行長凌濤指出，中國海關總署（GACC）官網上赫見沈伯洋父親的「兆億有限公司」登記在案，且沈父以「中國籍」申請許可。（記者林欣漢攝）

2025/06/09 11:41

〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨立委沈伯洋近日被捲入「抹黑賺紅錢」風暴，國民黨今（9）日再開記者會，爆料沈伯洋父親曾以「中國台灣籍」向中國申請進出口許可，要大賺人民幣，質疑沈伯洋「間諜黑熊」會不會出賣我國國防外交機密及機敏資料？「這麼高風險的人」是否能續任立法院國防外交委員會召委？

國民黨發言人楊智伃表示，民眾希望兩岸和平、加速健康的交流，促進經濟的繁榮，「就是有民進黨、沈伯洋這種雙標的行徑被看破手腳」，沈伯洋「自己作為抗中保台的黑熊大將軍」，一直用非常高的標準檢視在野及在中國交流的民眾，但自己父親卻被發現在中國經商，「民進黨提油救火，稱沈父沒有賺紅錢，是中國商人賺沈父的錢，這種經濟學零分、無腦護航的雙標邏輯，大家聽得下去嗎」？

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國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，國民黨一向支持合法、合理的兩岸交流，「過去是民進黨、沈伯洋指著兩岸交流稱是統戰的一部分，怎麼今天他父親做生意就是合情合理，別人做生意就是搞統戰、賺紅錢，雙重標準」，若「連吳釗燮都可以被共諜攻陷，黑熊都染紅變成『間諜黑熊』，台灣還有哪些民進黨人是沒有國安危機、沒有淪陷的」？

凌濤說，過去幾天以來，沈伯洋自稱其父親是「中南美洲貿易商」、不是「中國台商」，「沒有要賺紅錢」，國民黨「今天揭露關鍵的官方資料，要戳破沈伯洋的謊言，國安單位不用幫沈伯洋洗地」，官方資料是公開的，不是特定媒體的資料，而標準也是沈伯洋自己的標準，不是其他人的標準。

凌濤指出，中國海關總署（GACC）總管中國進出口相關的許可和註冊，為了向中國出口，企業需要向中國海關總署註冊並獲得編號，而在GACC官網上赫見沈父的「兆億有限公司」登記在案，且沈父以「中國籍」申請許可，要「大賺人民幣」。

凌濤大酸，2022年有「中國鵬」裂解抗中保台牌，導致民進黨全台大敗，2025有「中國熊」、「紅孩兒」及「中國城」讓大罷免抗中牌提早傾毀失效。

凌濤說，該文件證明，沈父不是沈伯洋口中的中南美洲商人，而是以中國籍向中國海關登記的中國商人，「中國台灣、抗中保台，哪一個才是沈伯洋的真心話，沈伯洋身為國防外交委員會召委，民進黨確定要讓這麼高風險的人士續任召委？台灣恐將木馬屠城，為做生意是否門戶洞開、喪權辱國，出賣自己成為中共同路人，這個間諜黑熊會不會有一天，出賣我國國防外交機密及機敏資料？」

國民黨副發言人康晉瑜也說，原來「第五縱隊」的起點就在戶口名簿上，沈父不只經商，還直接在中國登記、認列中國台灣，是否已達超高風險級別？

民進黨立委沈伯洋近日被捲入「賺紅錢」抹黑風暴，國民黨今日進一步踢爆，沈伯洋父親以「中國台灣籍」向中國申請進出口許可，要大賺人民幣。（記者林欣漢攝）

國民黨記者會踢爆，沈伯洋父親以「中國台灣籍」向中國申請進出口許可，要大賺人民幣。（記者林欣漢攝）

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