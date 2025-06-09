中配完成繳附喪失原籍證明 陸委會：已超過3100名

陸委會今天表示，依當前受理情況，完成繳附喪失原籍證明者已超過3100名。 （資料照）

2025/06/09 11:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕移民署日前發函通知中配，3個月內補繳「喪失原籍證明公證書」，否則撤銷在台戶籍登記，陸委會也公布「具結」替代方案，受理日期到6月30日止。陸委會今天表示，依當前受理情況，完成繳附喪失原籍證明者已超過3100名。

陸委會規劃，6月13日下午2時30分，將在內政部移民署中區事務大隊6樓大禮堂，與內政部移民署、海基會、中華兩岸婚姻協調促進會合作辦理「原籍中國人士繳附喪失原籍證明」說明會。

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陸委會指出，將由該會說明兩岸條例相關政策及法規，移民署、海基會及婚促會相關業務專責人員，分別就繳附審查作業實務、兩岸文書公（驗）證程序與協處返中事項，以及中配團體聯繫協處個案實務等進行說明。當日除提供現場諮詢服務外，也同時提供一站式服務，受理申請案件。

陸委會說，依當前受理情況，完成繳附喪失原籍證明者已超過3100名，向主管機關申請具結替代或延後辦理及反映困難者累計近2000名。另外，海基會協助文書驗證數也超過3900件，顯示多數原中國籍人士都願意配合落實法律的要求。

陸委會提及，後續另於6月23日及24日，分別於台東縣的「行政院東部聯合服務中心台東辦公室」，及花蓮縣的「行政院東部聯合服務中心」辦理說明會，歡迎有需要的民眾把握機會就近參與。

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